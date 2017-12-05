Турксибский район: открываем гостям наш мегаполис

Визитная карточка района

Аким Турксибского района Павел Кулагин:

– Так уж сложилось, что в силу своего географического расположения наш район встречает и провожает гостей мегаполиса. Расположенный у нас Международный аэропорт Алматы, железнодорожный транспортный узел и автомобильные трассы являются главным связующим звеном для туристов, гостей и бизнесменов южной столицы. Все значимые мероприятия в городе, встречи политических деятелей, представителей крупного капитала, ученых, артистов или крупные мировые спортивные события типа Азиады, Универсиады и чемпионаты по отдельным видам спорта стартуют в нашем районе. Помимо этого, район представляет собой крупный промышленный центр, где сосредоточен ряд крупнейших промышленных предприятий республиканского значения.

Финансово-экономический фундамент района формируют 37 крупных предприятий, 91 – среднее и 4058 – из сферы малого бизнеса. На этих предприятиях и фирмах задействовано 40 619 человек. Основная доля промышленного производства приходится на 11 крупных, 18 средних, 685 малых предприятия. Такая направленность в экономике делает район зависимым от эффективной работы промышленников, и они сказали свое веское слово. На первое ноября объем производства составил 101 млрд тенге, а темпы роста – 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительно, до 147%, поднялась и производительность труда.

Эти цифры наглядно показывают, что проблемные вопросы в экономике, вызванные мировым финансовым кризисом, промышленниками района успешно решены. Хотя поводов для расслабления нет, предприятиям необходимо внедрять инновационные технологии и выходить на новые рынки сбыта с конкурентоспособной продукцией.

Новые технологии и оборудование требуют больших инвестиций, и начало этому положено. С начала года объем вложенных инвестиций в производство составил 46,9 млрд тенге, рост – 134,1% в сравнении с прошлым годом. Развитие производства стабилизировало доходы работников и повлекло открытие новых рабочих мест. За 10 месяцев в районе создано 2836 новых рабочих мест. В след за ростом промышленного производства вырос и объем розничного товарооборота, с начала года он составил 195,3 млн тенге, или 128,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы в Казахстане реализуется множество государственных программ, направленных на развитие новых производств и модернизацию действующих. В таких программах за 2017 год в районе участвует 13 предприятий с 15 проектами на общую сумму 13,5 млрд тенге. Реализация этих проектов позволит создать 889 рабочих мест.

Освоение выделенных бюджетных средств по итогам третьего квартала составило 99,8%. При этом сложившаяся экономия от проведенных государственных закупок товаров, работ и услуг составила в общей сумме 388 422,0 тыс. тенге. Эти средства будут перераспределены и использованы на проведение дополнительных мероприятий в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения района.

Акиматом района совместно с рядом неправительственных организаций на постоянной основе проводится работа по социальной поддержке социально незащищенных слоев населения. За отчетный период проведены благотворительные акции для участников ВОВ, УТФ, одиноких граждан, малообеспеченных семей, посвященные проводам зимы (Масленица), Международному женскому дню 8 Марта и празднику Наурыз, Дню Победы и др. Положительный резонанс вызвали проведение встреч «От всей души» с 300 юбилярами района. Оригинальный способ поздравления 600 юбиляров-именинников из числа пенсионеров также вызвал одобрение ветеранов, для них были проведены шесть экскурсий по городу с посещением метрополитена, музеев и парков. Рядом организаций и предприятий района проведены акции помощи детям из числа сирот, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей. Для 200 детей был организован ежегодный отдых в оздоровительном центре «Юный домостроитель». В рамках республиканской акции «Дорога в школу» бесплатные портфели со школьными принадлежностями получили 280 детей.

Воспитанием и обучением детей дошкольного возраста охвачено 6325 детей в 70 организациях, это на 1566 детей больше, чем в прошлом году. Но пока в настоящее время электронная очередность составляет 2231 ребенок. При этом с начала года открыто 13 частных детских дошкольных организаций на 455 мест, где создано 106 рабочих мест.

В рамках программы «Развитие региона – 2020» («Модернизация ЖКХ») в районе завершено строительство 21 многоквартирного жилого дома при плане 22 дома. Проводятся сходы с жителями по разъяснению и дальнейшему участию в данной программе.

В районе ведется жилищное строительство, помимо этого в мкр. Жас Канат ведутся работы по реконструкции водопроводной и канализационной сетей общей протяженностью 22 км. Учитывая географическое положение района в нижней части города, особое внимание уделяется содержанию арычной сети. Арыки проложены на 35 улицах протяженностью 78,7 км.



В районе расположены ряд знаковых для города объектов, это роща Баума, Большой Алматинский канал, 11 скверов и озера. Эти объекты пользуются популярностью у горожан, и задача акимата создать условия для приятного отдыха. На уход за деревьями и посадку ежегодно выделяются финансовые средства. Так, на содержание Детского парка, парка им. С. Сейфуллина, разделительных полос и других зеленых зон общей площадью 48,2 га подрядной организацией ТОО «РСП Эталон» выделено 72,1 млн тенге. Проведены работы по текущему ремонту русла реки Бас Карасу, завершены работы по текущему ремонту пешеходных дорожек по ул. Р. Зорге и Майлина, были проиведены работы по посадке цветов и установке вазонов.

Также завершены работы по текущему ремонту парка им. С. Сейфуллина и пешеходных дорожек в мкр. Жулдыз.

Есть ряд проблемных моментов, над которыми работают специалисты акимата, это газификация 80 жилых домов и присоединенных поселков Альмерек, Кайрат. Кроме этого ведется разработка документации по водоснабжению и канализации поселков Альмерек, Кайрат, Колхозшы. Готовимся к началу реализации программы «Ветхое жилье» в мкр. Алтай-2.

В социальной сфере предстоит реализовать ряд крупных проектов, это строительство психоневрологического дома-интерната для психохроников на 360 мест, дополнительного корпуса к роддому и станции скорой помощи на 19 машин.

Помимо этого ведется разработка ПСД на строительство пристройки к зданию ОШ № 61, проводится госэскпертиза ПСД на строительство школы в мкр. Колхозшы (на 600 мест), двух детских садов в мкр. Жас Канат (на 320 мест каждый) и семейно-врачебной амбулатории в мкр. Алтай.

В Турксибском районе в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в 2017 году реализованы ряд проектов, открыто 13 частных мини-центров с полным днем пребывания детей. В жилых массивах построено пять детских спортивных площадок за счет средств частных инвесторов. В период летних каникул 200 детей из числа сирот, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей были отправлены на отдых в лагерь «Юный домостроитель». По традиции успешно прошла акция «Дорога в школу».

Помимо этого на 2018 год нами запланирована реализация более 11 проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Справка

История района начинается с 8 апреля 1938 года, когда было принято решение бюро ЦК КП (б) Казахстана об организации нового Кагановического района. В июле 1957 года Кагановический район переименован в Октябрьский. 12 декабря 1995 года в связи празднованием Дня Независимости Республики Казахстана и предстоящим семидесятилетием строительства Туркестано-Сибирской железной дороги район был переименован в Турксибский.

Территория района составляет 75,7 км2, население – более 227 тысяч человек. С севера и востока район соседствует с Алматинской областью, с запада и юго-запада – с Жетысуским и с юга – с Медеуским районами Алматы.

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MART – антикризисный вариант

Этим летом в Алматы открылся профессиональный торгово-фермерский центр Mart Village.

Войдя в просторное и светлое помещение нового центра и пройдя сквозь ряды модных бутиков, ты попадаешь прямо на настоящий фермерский рынок. Удобные стеллажи, красочное оформление в тему завораживают. Особенно интересно и необычно смотрится рынок со второго этажа. Снующие продавцы и покупатели овощей и фруктов нарушают тишину и строгость модных бутиков. Но это не единственное отличие торгового комплекса.

– Инвесторы в Алматы обычно предпочитают центр и верхние части города. Район первой Алматы не очень-то их и привлекает. Тем не менее успешная работа торгово-развлекательного комплекса MART, большая посещаемость и продажи позволили нам увеличить площадь. Кроме того, если вы сегодня зайдете в любой торговый центр, то увидите, что все они однотипны и представлены одинаковым набором брендов. Мы же решили совместить в новом центре товары, не свойственные торгово-развлекательным комплексам, – рассказывает директор торгового комплекса MART Руслан Ерекешев.

Для удобства покупателей в центре помимо всего прочего есть магазины строительных материалов, большой ассортимент постельного белья и детских товаров.

– Дело в том, что брендовые арендаторы зачастую продают очень дорогую детскую одежду. Не все могут позволить купить себе вещь, из которой за очень короткое время ребенок вырастет. Поэтому чаще всего за вещами мы едем на рынки и барахолки. В нашем центре помимо брендовых вещей представлена целая галерея из 50 магазинов, где вам предложат детскую одежду по доступным ценам, – продолжает он.

Но самая большая гордость центра – это, конечно же, рынок. Разные продукты размещены на свойственных только им стеллажах. Специальные холодильные камеры для всех видов товаров, складские и разгрузочные помещения, зоны рубки, засолки, резки, холодильные витрины. Здесь же расположена ветеринарно-санитарная лаборатория качества. Овощи проходят специальную проверку на уровень содержания нитратов и пестицидов. Некачественный продукт к продаже не допускается. Большая часть продуктов питания представлена отечественными производителями, и ведется постоянный мониторинг цен. Таким образом, фермеры продают жителям города экологически чистые, натуральные и качественные продукты без посредников. Да и людям давно пора оставить в прошлом хождение по базарам в холод и грязь.

Для строительства нового комплекса инвесторы воспользовались государственной поддержкой в части субсидирования процентной ставки по кредиту. Кроме того, на момент строительства применялись современные технологии для его упрощения и удешевления.

Получая прибыль, не забывает руководство компании и о социальной ответственности бизнеса. На данный момент создано около трех тысяч рабочих мест. Главной целью торгового комплекса стало удовлетворение потребностей потребителя: экономия денег и времени.

Совместно с государством ведутся работы по благоустройству территории. В ближайшее время здесь появится ледовый каток. Организуются праздники для социально уязвимых слоев населения. На ежемесячной основе для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями проводится бесплатный показ кинофильмов.

В перспективе компании также постройка парковой зоны между двумя торговыми центрами для жителей района. Благоустройство прилежащей территории со строительством алей и зонами отдыха для горожан.

Ирина ТУЛИНОВА