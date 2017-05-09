Тысячи алматинцев приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу славы

В Алматы в День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы к Мемориалу славы и почтить память погибших в Великой отечественной войне.

В ходе церемонии возложения цветов к Вечному Огню аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Великая Победа была достигнута ценою колоссальных человеческих жертв. Казахстан, население которого тогда составляло более 6 млн. человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй погиб.

«Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг – сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в Независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над головами будущих поколений», - отметил аким Алматы.

Он также отметил, что ежедневный подвиг казахстанцы совершали и в тылу, где не покладая рук трудились женщины, старики, дети. В годы войны практически все предприятия перешли на выпуск военной продукции. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. В республике выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена.

В ходе выступления Бауыржан Байбек напомнил, что из 1 млн. 200 тысяч казахстанцев, ушедших на фронт, более 160 тыс. были алматинцами. По его словам, молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и нашего родного края в общую победу.

«Благодаря политике Елбасы все годы Независимости наш народ живет в мире и согласии. Казахстанцы разных национальностей, вероисповеданий живут вместе, трудятся, растят детей, уверенно смотрят в будущее. Как сказал Глава государства, «когда говорят про Казахстан, с уважением относятся к нашим казахстанцам. Потому что от нас идет мир». Молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и нашего родного края в общую победу, имена героев-казахстанцев и алматинцев. Это часть нашей истории, которой мы гордимся. Такие примеры патриотизма объединяют, делают нас сильной, великой единой Нацией», - подчеркнул Б.Байбек.

В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт. Роза Рымбаева, Талгат Кузембаев, квартеты «ILCanto» и «Арт-классик», Береке Енкебаева, Алексей Тимофеев и другие исполнили такие композиции, как «Поклонимся великим тем годам», «Священная война», «Жас қазақ», «Әлия», «Тальяночка», «Сағадат», «Смуглянка».

Сразу после торжественного митинга по улицам города прошло шествие «Қаһарман ұлт». Помимо фотографий участников ВОВ, в шествии использовались 10 фотомозаек - героев ВОВ, собранные из 164 фотографий действующих военнослужащих.

С 20:00 до 22:00 на площади «Астана» состоится праздничный концерт «Тағзым!», в котором прозвучат песни военных лет: «Сағадат», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Кестелі орамал», «Соғыстан қайтқан солдаттар» и многие другие в исполнении артистов отечественной эстрады. Праздничное мероприятие завершится салютом.

Отметим, что в эти дни по всему городу проходят различные акции, приуроченные ко Дню Победы. Так, учащиеся школ в рамках акции «Вахта памяти» несут караул у памятников и обелисков, установленных героям Великой Ответственной войны. Во всех школах проходят классные часы, «Уроки Мужества», выставки на военную тематику, куда обязательно приглашаются ветераны. В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, на Арбате и в Парке Первого Президента РК при участии Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева организован плэнер 302 художников на военную тематику. Там же проходят выступления духовых оркестров, в которых принимают участие оркестр музыкальной школы им.Жубанова и оркестр музыкального колледжа им.Чайковского. В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев актеры Театра юного зрителя им. Г.Мусрепова воссоздали живые статуи Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Панфилова, Талгата Бигельдинова, Рахымжана Кошкарбаева, Малика Габдуллина, Сергея Луганского, проходит выставка боевой техники. На площади перед Мемориалом славы расположена стена благодарности и фотозоны «Біз - батырлардың ұрпағы», объемные хэштеги «#Біз – батырлар_ ұрпағымыз!», «#Мы_дети - победителей!» и др.