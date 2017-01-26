Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл эстафету огня Универсиады-2017

Глава государства принял участие в церемонии зажжения огня XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017, которая состоялась в Назарбаев университете в Астане.



В своем выступлении Президент отметил, что предстоящая Универсиада является крупнейшим спортивным событием за всю историю Независимости, способствующим укреплению единства народа страны.

– Все, что мы сделали, – мы сделали для молодежи. Социальная инфраструктура, спортивные объекты Универсиады – все это нам будет служить еще долгие годы,– подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что казахстанцы окажут поддержку национальной сборной страны и Универсиада-2017 станет поистине всенародным праздником.

В завершение Президент Казахстана пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях.

Огонь Универсиады в Казахстане преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км пройдут факелоносцы. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя.

Алматы подхватит эстафету 29 января. Зарождение огня состоится в КазНУ имени аль-Фараби. Финальное зажжение огня Универсиады произойдет в «Алматы Арене» в кульминационный момент церемонии открытия тем же вечером.

Виктор АНДРЕЕВ