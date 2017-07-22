Удобно для людей, комфортно для бизнеса

В Алматы прошел Almaly Invest Forum, который организовал акимат Алмалинского района

Традиционное мероприятие стало удобной диалоговой площадкой для представителей руководства города и бизнес-структур. Во время встречи стороны обсудили злободневные вопросы по развитию района и наметили перспективы сотрудничества.

– Алмалинский район – исторически административный центр города. В нем расположено большое количество образовательных центров, учреждений культурного досуга, – сказал аким Алмалинского района Жасулан Естенов. – Все это делает район привлекательным для инвесторов. Предприниматели в первую очередь хотят открыть здесь торговые объекты, другую коммерческую недвижимость. В этом году в городе проводится большая работа по реконструкции и благоустройству, и основная ее часть проходит в Алмалинском районе. На сегодняшний день проходит реконструкция улиц Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, проспекта Жибек жолы, площади «Астана». Проводится текущий ремонт пешеходных зон ул. Карасай батыра, Дуйсенова, в нескольких скверах. В текущем году на территории Алмалинского района планируется открытие двух крупных объектов – административно-торговый комплекс «Аблайхан плаза» на пр. Аблай хана, 53, сумма инвестиций в который составила 12 млрд тенге. До конца года также будет открыт торгово-строительный центр «Жибек жолы» по пр. Жибек жолы, 135, в который было инвестировано 12 млрд тенге. Также в этом году в районе откроются пять ресторанов, гостиницы «Плаза отель» на Карасай батыра, 118, и «Хилтон» по ул. Досмухамедова. После завершения этих работ инвестиционная привлекательность нашего района возрастет в разы.

По словам Естенова, основная задача местных властей – создание удобств для горожан и гостей города, улучшение инвестклимата и снижение адмбарьеров для бизнес-структур. В районе зарегистрировано около 20 процентов предприятий малого и среднего бизнеса, что является базовой основой местной экономики. В рамках программы «дорожная карта бизнеса» участвует 12 предприятий на сумму 1,7 млрд тенге. По «Карте индустриализации» получили господдержку 13 предприятий, а по региональной программе «Жибек жолы» – 16 предприятий. Ежегодно количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе увеличивается на 5,7 процента. Этому способствуют благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура. В районе функционируют 14 крупных торговых объектов, существенная доля которых приходит на рыночную торговлю.

Жасулан Токкожаевич пригласил всех потенциальных инвесторов вносить свои предложения в улучшение и развитие инфраструктуры Алмалинского района в области сервиса и услуг. Также он предложил бизнесменам участвовать в программе «Ветхое жилье» по сносу 133 старых жилых домов и строительству на их месте современных зданий.

Участники форума подробно остановились на реконструкции проспекта Жибек жолы и улицы Панфилова, создании удобной для горожан инфраструктуры и приведении к единому стилистическому решению точек общественного питания на основе рекомендаций известного датского ландшафтного архитектора Яна Гейла.

– Реконструкция проспекта Жибек жолы от ул. Кунаева до Желтоксан протяженностью 840 метров предусматривает создание общественной среды, соответствующей потребностям современного горожанина. Она включает формирование многофункциональных пространств в урбанистическом стиле при сохранении первоначального коммерческого характера улицы, – говорит руководитель проектной группы Envicon Вероника Кизиева. – Жибек жолы, которая в XIX веке называлась Торговая, разобьют на 10 функциональных секторов: променад, торговля, пешеходно-прогулочная, выставочная зоны, тихий отдых, общественное питание, амфитеатр, детская игровая, паковочная для автотранспорта. Алматинский Арбат оборудуют дополнительным освещением и подсветят фасады расположенных на нем зданий. На их первых этажах заменят разного рода входные группы, рекламные щиты и витражи. Сами фасады выполнят в целостном архитектурном стиле и цветовых колоритах.

Улицу предполагается замостить гранитной плиткой и террасной доской. Существующим фонтанам придать новый внешний вид, а возле школы № 54 возвести «сухой фонтан».

По архитектурному замыслу центральную часть Жибек жолы декорируют вставками из белого камня. Создавая эффект парка, здесь максимально сохранят имеющиеся зеленые насаждения, разобьют дополнительные газоны и цветники.

Для автомобилей построят 62-местную парковку, которую в дни ярмарок предполагается использовать в качестве торговой площади.

Площадь благоустройства составит 8,5 га.

План реконструкции улицы Панфилова от пр. Жибек жолы до ул. Кабанбай батыра протяженностью 1400 м предусматривает семь функциональных локаций: пешеходно-прогулочную, велосипедную, активного и тихого отдыха, общественного питания, автопарковок и проезда спецавтотранспорта. В местах активного отдыха возведут бесплатные спортивные площадки и установят уличные тренажеры. Зоны тихого отдыха вместят в себя деревянные настилы со столиками, скамьи и лежаки, места для чтения, детские площадки, световые фонтаны и фонтаны в покрытии. Для удобства отдыхающих вдоль восточной стороны Панфилова откроются летние кафе. При этом архитекторы сохранят на Панфилова фрагменты брусчатки времен города Верного, которые станут не только частью пешеходной зоны, но и декоративным элементом. Площадь благоустройства составит более 10 га. Проект реконструкции обеих улиц, который планируется завершить в сентябре 2017 года, предусматривает порядка 35 торговых площадок под инвестиции.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ