Улицы замечательных людей

В Алматы появится 42 улицы, названные в честь именитых казахстанцев

К примеру, в микрорайоне Акжар теперь будут улицы Ермека Серкебаева и Султана Байсултанова; в микрорайоне Карагайлы – Хадиши Букеевой, Сергея Калмыкова, Ивана Щеголихина, Макаша Татимова; в микрорайоне Таусамалы – Чингиза Айтматова и Герольда Бельгера; в микрорайоне Каргалы – Кенесары хана и Егора Редько; в Медеуском районе – Талгата Бегельдинова и Сагадата Нурмагамбетова.

Ермек Серкебаев (1926–2013)

Для казахстанцев имя Ермека Серкебаева значит то же, что для итальянцев Энрико Карузо. Когда Серкебаев исполнил каватину Фигаро в опере Россини «Севильский цирюльник», Муслим Магамаев охарактеризовал его талант коротко и ясно: «лучший Фигаро в СССР».

В 1951 году Ермек Серкебаев окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу вокала у профессора Александра Курганова, который в свою очередь был партнером Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Антонины Неждановой.

Серкебаев обладал обширным репертуаром. Народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и КазССР, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, «Отан», он стал одним из символов казахстанского оперного искусства.

В 1957 году Серкебаев сыграл самого себя в музыкальной комедии Шакена Айманова «Наш милый доктор» и исполнил песню Александра Зацепина «Надо мной небо синее». Всего одна роль – и имя, навсегда вписанное в историю казахского кино.

Певец выступал с концертами в более чем 50 странах.

«Когда я пела Травиату, а он пел Жермона, знаете, это действительно был такой Жермон – дух захватывало. Стоит перед тобой такая глыба! Это голос единственный и неповторимый, другого такого нет», – сказала о Ермеке Серкебаеве народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.

Султан Байсултанов (1947–2012)

Ведущий тенор Театра оперы и балета имени Абая Султан Байсултанов остается первым в истории оперным певцом – чеченцем. И не просто певцом, а одним из ведущих теноров в Центральной Азии.

Султан Байсултанов был награжден орденом «Құрмет» и заслуженно носил звание народного артиста Казахстана и Чечено-Ингушской Республики.

«Я попал в театр случайно: устроился осветителем, предложили заменить заболевшего актера, я заменил, спел, так и начал свою карьеру», – скромно рассказывал он о себе.

Он был выпускником Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В ГАТОБ имени Абая работал с 1979 года. Самые яркие образы, созданные Байсултановым, это Ленский в «Евгении Онегине», Водемон в «Иоланте», Герман в «Пиковой даме» Чайковского, Альфред в «Травиате», Герцог в «Риголетто» Верди.

Султан Байсултанов вошел в историю оперного искусства как универсальный исполнитель – был и драматическим тенором, и лирическим.

«Он был не только исполнителем, но и актером, а это дано не каждому вокалисту», – поделилась воспоминаниями о Султане Байсултанове народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.

В одном из интервью он сказал: «Когда я уйду на пенсию, возьмите меня в хор – там я могу петь до девяноста лет». Он не мыслил себя без оперной сцены.

Хадиша Букеева (1917–2011)



Народная артистка СССР, ставшая одним из символов отечественного театра и кино. Раскрыться ее таланту помог спектакль, поставленный по комедии Шекспира «Укрощение строптивой» в переводе Мухтара Ауэзова. Это было в 1943 году. В роли Петруччио – Шакен Айманов, в роли Катарины – Хадиша Букеева.

«Смотреть этот спектакль ходила вся Алма-Ата, – рассказала киновед Раушан Оспанова. – Сколько бы ни шла эта постановка, с каждым разом она становилась все ярче, все красочней, появлялись какие-то новые детали, новые штрихи, импровизации, Букеева и Айманов не играли – они жили на сцене».

Незабываемо сыграны актрисой в последующие годы такие роли, как Карлыга в спектакле «Кобланды» Мухтара Ауэзова, Актокты в «Ахан серэ – Актокты» Габита Мусрепова, Катерина в «Грозе», Негина в «Талантах и поклонниках», Кручинина в «Без вины виноватые» Александра Островского.

В 23 года она уже снималась в кино, исполняла главную роль Райхан в фильме с одноименным названием. А дальше были роли в таких кинокартинах, как «Наш милый доктор», «На диком бреге Иртыша», «Следы уходят за горизонт».

На восторженные отзывы о своем исполнительском мастерстве актриса скромно отвечала: «Я люблю театр, оттого, наверное, и получается».

Сергей Калмыков (1891–1967)



Художник-авангардист, он слыл городским чудаком, гуляя с мольбертом в странных нарядах по центру Алма-Аты и называя себя гением всей Вселенной.

«Вот представьте-ка, – объяснял он, – из глубины Вселенной смотрит миллион глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса – и вдруг, как выстрел, – яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу», – цитировал художника Юрий Домбровский в романе «Факультет ненужных вещей».

Дети улыбались, глядя на художника, но профессионалы знали, что рядом с ними ходит гений. Это был единственный из мастеров Серебряного века, доживший до конца шестидесятых годов.

Произведения Калмыкова не имеют прямых аналогий в истории мирового искусства. Он выработал оригинальный стиль живописи, иногда именуемый «фантастическим экспрессионизмом».

Художник оставил богатое творческое наследие, главным образом потому, что не продавал свои произведения, а хранил их у себя дома. После его ухода из жизни руководство галереи имени Шевченко (ныне ГМИ имени Кастеева) позаботилось о том, чтобы основная часть работ не была разобрана по личным коллекциям. Сегодня ГМИ обладает самым крупным собранием работ Сергея Калмыкова – более чем 1000 произведений.

«Калмыков работал много, не переставая, до самой смерти. Искусство было смыслом его существования, целью, радостью и счастьем. Он сам говорил о себе, что счастлив, потому что живет искусством», – рассказывала о художнике возглавлявшая музей в те годы Любовь Плахотная.

Иван Щеголихин (1927–2010)



Получив профессию врача, Щеголихин стал «инженером человеческих душ» – писателем. Его первый рассказ «Дочь профессора» был напечатан в 1954 году в журнале «Советский Казахстан». Многие помнят, что он одним из первых в Советском Союзе начал писать о коррупции в высших эшелонах власти, а его книги «Дефицит» и «Должностные лица» давали друг другу почитать на одну ночь. Он перевел на русский язык произведения Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Сабита Муканова, Габидена Мустафина, Бердибека Сокпакбаева, Малика Габдуллина, Хамзы Есенжанова.

«Философски насыщенная проза Ивана Щеголихина включает страницы целинной эпопеи и современность, художественные образы исторических деятелей прошлого и мотивы родины. «Дефицит», «Снега метельные», «Слишком доброе сердце» – названия броские, запоминающиеся, как и характеры героев, созданные рукой признанного мастера», – писала о Щеголихине литературовед Светлана Ананьева.

В последние годы народный писатель Казахстана активно участвовал в политической жизни, был членом Национального совета при Президенте Республики Казахстан, депутатом Верховного Совета, сенатором.

Макаш Татимов (1940–2016)

Один из отцов-основателей отечественной демографии, доктор политических наук, заслуженный деятель науки Казахстана, он вошел в отечественную историю как пропагандист демографических знаний. Член Совета АН СССР по проблемам народонаселения, в 1990-е был членом Консультативного совета при Президенте Казахстана по вопросам семьи, женщин и демографической политике, старшим экспертом отдела информации и анализа Аппарата Президента РК. С 1997 года являлся ректором Центрально-Азиатского университета. Татимов – автор более 10 научных монографий по вопросам народонаселения и демографической политике, посвященных демографическому развитию и росту казахского народа, а также освещающих «белые пятна» в истории народонаселения Казахстана, автор 12 книг, среди них «Голощекинский голодомор», учебное пособие по социологии, демографии и политологии «Глобализация демографии».

Казахстанский общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов считает, что Макаш Татимов проводил не только скрупулезные демографические исследования, но и осмысливал их как историк.

«Женитесь, создавайте прочные семьи, рожайте детей, улучшайте демографию, стране нужны кадры», – с юмором призывал молодежь ученый.

Макаш Татимов был награжден орденами «Құрмет» и «Парасат».

Чингиз Айтматов (1928–2008)

«Славный сын киргизского народа, большого друга Казахстана, гордости всего тюркского мира» – так охарактеризовал писателя Глава государства Нурсултан Назарбаев.

При жизни Айтматова назвали классиком мировой литературы. Он дебютировал в печати в 1952 году с рассказом «Газетчик Дзюйдо». По окончании сельскохозяйственного института в течение трех лет работал ветеринаром, одновременно продолжая писать и печатать рассказы. В 1956-м поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Всемирную известность писателю принесла повесть «Джамиля», впервые опубликованная в журнале «Новый мир» в 1957 году, а затем переведенная на французский язык Луи Арагоном.

В 1965 году повесть «Первый учитель» была экранизирована Андреем Кончаловским на «Мосфильме», а Лариса Шепитько сняла фильм по повести «Верблюжий глаз», с Болотом Шамшиевым в роли Кемела. К слову, Шамшиев впоследствии стал одним из лучших режиссеров, снимавших фильмы по произведениям Айтматова.

В 1980 году вышел роман «И дольше века длится день», за который Айтматов получил Государственную премию. Последним произведением, опубликованным в СССР, стал его роман «Плаха».

Писатель часто приезжал в нашу страну, здесь снималось кино по его произведениям, ставились спектакли. «Для меня Казахстан тоже Родина. На земле всегда будут существовать три точки, где я хотел бы находить желанную среду общения, – это Бишкек, Алматы и Москва», – признавался писатель.

Герольд Бельгер (1934–2015)

Его называли Гер-ага, он был писателем, переводчиком, литературоведом и общественным деятелем, но прежде всего – мудрым и добрым человеком, который всегда готов дать совет.

Герольд Бельгер родился в семье поволжских немцев. В 1941 году по указу Сталина как этнический немец был депортирован в Северный Казахстан. Казахский язык стал для него родным, так же как русский и немецкий. После окончания института работал учителем русского языка, затем в литературном журнале «Жулдыз», с 1964 года – писателем-прозаиком, переводчиком и критиком. С 1971 года – член Союза писателей Казахстана. Писатель трудился не покладая рук, выпуская по семь-восемь книг в год. К 75-летию Бельгера Министерством культуры и образования был издан десятитомник писателя. Герольд Карлович является автором свыше 40 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в периодической печати.

В 1994 и 1995 годах был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан.

Писатель был частым участником круглых столов, конференций, теле- и радиопередач на общественно-политическую тематику, неоднократно давал комментарии «Вечерке» по актуальной повестке дня.

«Его творческое наследие стало бесценным достоянием нашей культуры, а высокие духовно-нравственные принципы, которые лежали в основе его непростого жизненного пути, – вдохновляющим ориентиром для людей разных поколений», – сказал о Герольде Бельгере Нурсултан Назарбаев.

Кенесары хан (1802–1847)



Кенесары Қасымұлы почитается на государственном уровне как лидер нацио­нально-освободительного движения. Он родился вблизи горы Бурабай, получил настоящее степное воспитание и с детства постигал азы управления и военного искусства. Уже в юные годы Кенесары отличался лидерскими и организаторскими качествами, выделялся среди своих многочисленных братьев и сверстников и смолоду сумел снискать уважение окружающих.

Он боролся против царского диктата. Самое продолжительное и крупное в XIX веке национально-освободительное восстание в Казахстане под руководством хана Кенесары охватывало всю территорию Среднего жуза и части Младшего и Старшего. Например, в Младшем жузе соратником Кенесары выступил знаменитый батыр Жанкожа Нурмухамедов. Так же как и восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 1836–1838 годов, народное движение под предводительством Кенесары хана в основе своей имело непримиримое отношение к колонизации земель.

В ходе одного из сражений он был пленен, а затем казнен.

Память о Кенесары живет в сердцах потомков, его ратный подвиг служит примером молодежи.

Егор Редько (вторая половина XIX – начало XX века)

Его называют «отцом яблок», а точнее, алматинского апорта – сорта, который стал одним из символов нашего города и нашей страны.

А произошло это так. В 1865 году на волне переселенческого движения бывший крепостной Егор Редько из Осторогожского уезда Воронежской губернии прибыл в наш город, привезя с собой саженцы апорта. Добирался он в эти места практически целый год, сохраняя саженцы яблонь в кадушках. По прибытии он высадил эти саженцы в предгорье Заилийского Алатау, на берегу реки Малой Алматинки, а несколько черенков привил к обычной дичке. Результат оказался поразительным. Ничем не примечательный у себя на родине в Воронежской губернии, здесь, в условиях резко континентального климата, апорт преобразился. Крупные, вкусные, красивые плоды весом до 200–250 граммов каждый могли храниться довольно долго.

Слух о «редьковском яблоке» моментально разлетелся по округе. И дошел до самого губернатора Герасима Алексеевича Колпаковского, который впоследствии наградил Егора Редько большой золотой медалью за выведение нового сорта яблок.

Талгат Бегельдинов (1922–2014)

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана, летчик-штурмовик, участник Парада Победы 24 июня 1945 года, он стал одним из символов мужества и доблести.

В 1938 году Талгат Бегельдинов записался в аэроклуб. Так будущий летчик-ас начал осваивать небо. В 1940 году поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, затем был переведен в Оренбург, в Чкаловское военное авиационное училище, которое окончил в 1942-м.

На фронтах Великой Отечественной войны Талгат Бегельдинов с января 1943 года. Сражался на самолете Ил-2. 26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Талгату Якубековичу Бегельдинову за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка, Кировоград, за лично сбитые в воздушных боях четыре вражеских самолета присвоено звание Героя Советского Союза.

«Чтобы выжить в бою, нужно быть сильнее противника во всем: в технике, в степени личной подготовки, быть твердо уверенным в победе, и… тогда сам черт тебе не брат. Тогда тебе только и остается, что побеждать и возвращаться на аэродром живым», – напутствовал фронтовую молодежь летчик.

Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов был назначен командиром эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка.

Второй медали «Золотая Звезда» летчик был удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау и Берлин.

За два года войны Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов на штурмовку наземных войск противника, в воздушных боях сбил семь самолетов.

«Талгат Бегельдинов был надежным другом, обаятельным человеком», – емко охарактеризовал своего фронтового товарища член АНК, почетный гражданин Алматы и Алматинской области гвардии полковник Леонид Гирш.

Сагадат Нурмагамбетов (1924–2013)

Сагадат Нурмагамбетов – пример стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине.

В 1942 году со школьной скамьи он был призван на фронт. Воевал до мая 1945 года, на войне был командиром пулеметного взвода, пулеметной роты, стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года за отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сагадат Нурмагамбетов окончил войну в Берлине. Его батальон участвовал в штурме здания канцелярии Гитлера. После победы личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости.

Сагадат Нурмагамбетов – первый министр обороны Казахстана. Он возглавлял армию в непростое для страны время, внес неоценимый вклад в ее становление и развитие.

«Особенно для нас, фронтовиков, ценен опыт минувшей войны. Скажу откровенно, он писался кровью», – говорил он молодым офицерам, призывая учиться военной науке на опыте старших товарищей.

«Его юность пришлась на годы Великой Отечественной войны, в ходе которой он мужественно сражался с фашистскими захватчиками, за что был удостоен высокой государственной награды. Посвятив свою послевоенную жизнь воинской службе, он проявил себя талантливым командующим и отличным руководителем», – сказал о Сагадате Нурмагамбетове Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Напомним, решение о переименовании ряда улиц было принято маслихатом, так как после присоединения к мегаполису новых территорий появилось более 100 улиц с дублирующим названием.

Юрий КАШТЕЛЮК