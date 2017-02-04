Универсиада – индикатор зрелости

Международное спортивное событие в Алматы проходит достойно, об этом красноречиво говорят цифры и факты. Так, Всемирные игры помогли сформировать в Казахстане волонтерский пул для последующих международных встреч. Волонтеры Универсиады выбраны из более 14 тысяч кандидатов, подавших заявки. При поддержке лиги волонтеров подготовлено более пяти тысяч профессиональных помощников. Для них были организованы курсы базового английского, командообразования и проведения городских экскурсий. В этом году Казахстану предстоит принимать еще одно значимое международное событие – выставку EXPO, для участия в которой уже подготовлен волонтерский пул в составе 1,5 тысячи человек.

Проведение крупных международных событий – это экзамен на готовность города к приему зарубежных гостей. В рамках программы «Рекомендовано Универсиадой» проведена оценка гостеприимства в гостиницах и ресторанах, по результатам которой 87% ресторанов, кафе и отелей Алматы подтвердили высокое качество сервиса. 106 ресторанов и кафе, 99 гостиниц и хостелов стали партнерами программы и получили специальные шильды.

Мировым опытом доказано, что эффективно организованные мероприятия международного масштаба имеют долгосрочный инвестиционный эффект. Для Алматы и Казахстана это особенно актуальный вопрос, поскольку мегаполис бурно растет и развивается, а страна успешно реализует амбициозные проекты. За счет строительства объектов Универсиады в активную экономическую деятельность вовлечено более 31 тыс. человек. Заказами на различные виды работ обеспечено более 1,5 тыс. компаний сектора малого и среднего бизнеса. В итоге доля казахстанского содержания при строительстве спортивных объектов составила 53,5%, а городская казна пополнилась на 9,2 млрд. тенге прямых налогов.

По завершении Игр 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, что позволит сократить очередь на жилье в Алматы на 10%.

Сегодня руководство города прилагает усилия для перехода к сбалансированному полицентричному развитию мегаполиса. Ярким примером реализации такого подхода стала подготовка и проведение 28-й Зимней Универсиады, когда дальнейшее развитие получил Алатауский район. Некогда малопривлекательная окраина стала центром притяжения жителей и гостей Алматы. Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. В непосредственной близости возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома. В течение трех возведут еще 279 домов на 16 тысяч квартир. Здесь откроются поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции.

Таким образом, вокруг объектов Универсиады формируется новый культурный центр. Планируется строительство мечети на 7000 человек, которая станет одной из культурных и архитектурных достопримечательностей города. Для будущих жильцов и гостей города продолжит работу ресторан казахской кухни, мультимедийный музей национальных инструментов, театр традиционного искусства «Алатау», центр продаж сувениров ремесленников. В Атлетической деревне откроется центр для работы около 100 мастеров-ремесленников.

Скоро 28-я Зимняя Универсиада уйдет в историю ярким незабываемым праздником, напоминанием которого останется новый жилой микрорайон со всей сопутствующей инфраструктурой, спортивный и культурный центр, привлекательный для алматинцев и гостей мегаполиса.

Виктор АНДРЕЕВ