Управление образования города Алматы объявляет конкурс

на занятие вакантных должностей руководителей государственных учреждений образования:

Директор КГУ «Общеобразовательная школа №151» с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Заря Востока, ул. Новая садовая, 100-А.Тел. 245-63-08, 245-63-09, 245-12-71.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Общеобразовательная школа №164» с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр.Карасу, ул. Задовская, дом 98.

Тел. 299-43-03, 299-44-01.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Гимназия №46» сдолжностным окладом согласноштатному

расписанию.Юридический адрес: Карасай батыр, дом 157. Тел. 378-04-46, 378-04-48,

317-53-45.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Общеобразовательная школа №10» с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: ул. Бұхар-Жырау, дом 50-Б. Тел. 394-83-35, 394-83-95

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Школа-гимназия №68» сдолжностным окладом согласноштатномурасписанию.Юридический адрес: мкр. Орбита-2 , дом 25 . Тел . 265-79-65, 265-79-44.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ « Общеобразовательная школа № 1 91 имени Габидена Мустафина » с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Каргалы, ул.Мустафина,18. Тел. 299-77-34, 299-77-10.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет

Директор КГУ « Школа – лицей№131 имени Б.Момыш ұлы » с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Самал-2, ул. дом 22. Тел. 262-12-92, 264-14-72.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Общеобразовательная школа № 186 имени СейдилдыКопбаева » с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Акжар, ул. Абаева, 15. Тел . 360-45-45 .

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ «Общеобразовательная школа-интернат № 10 для детей из малообеспеченных семей» с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: ул. Каблукова, 93-А. Тел. 376-55-16, 377-59-99.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

Директор КГУ « Профессиональная школа № 02» с должностным окладом согласно штатному расписанию. Юридический адрес: проспект Райымбека, 219-Б.Тел: 279-51-89, 233-68-58, 233-32-76.

Должностные обязанности директора учреждений образования (начального, основного среднего и общего среднего):

Руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов образования. Утверждает план работы, рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей. Создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно-образовательного процесса. Распоряжается имуществом и средствами организации образования в пределах установленных законодательством, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.

Должностные обязанности директора учреждений технического и профессионального образования:

Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 рабочих днейс момента последней публикации объявления о проведении конкурса в официальных изданиях средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы», «Алматы Ақшамы») по адресу: инд. 050001, г. Алматы, пл. Республики,4 каб. 366 и 358, тел. 262-27-51, 271-66-27,факс 8 (727) 262-34-82.

Для принятия участия в Конкурсе в сроки, установленные комиссией, кандидату на должность руководителя необходима предоставить:

Заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов; Копию документа, удостоверяющего личность; Копию документа об образовании; Копию трудовой книжки; Личный листок по учету кадров с фото; Производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений; Копию документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени; Документ о прохождении медицинского освидетельствования; Справку об отсутствии судимостей.

Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы.

Кандидат конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

Участник конкурса допущенных к собеседованию, проходят его в Управлении образования города Алматы в течение 5 рабочих дней после завершения приема документов. Телефон для справок: 8 (727) 262-27-51, 271-66-27, факс8 (727) 262-34-82, сайт: www.dep.edualmaty.kz.