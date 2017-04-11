Управление образования города Алматы объявляет конкурс

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Заря Востока, ул. Новая садовая, 100-А.Тел. 245-63-08, 245-63-09, 245-12-71.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр.Карасу, ул. Задовская, дом 98.
Тел. 299-43-03, 299-44-01.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
расписанию.Юридический адрес: Карасай батыр, дом 157. Тел. 378-04-46, 378-04-48,
317-53-45.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
согласно штатному расписанию. Юридический адрес: ул. Бұхар-Жырау, дом 50-Б. Тел. 394-83-35, 394-83-95
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Должностные обязанности директора учреждений образования (начального, основного среднего и общего среднего):
Руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов образования. Утверждает план работы, рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей. Создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно-образовательного процесса. Распоряжается имуществом и средствами организации образования в пределах установленных законодательством, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.
Должностные обязанности директора учреждений технического и профессионального образования:
Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 рабочих днейс момента последней публикации объявления о проведении конкурса в официальных изданиях средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы», «Алматы Ақшамы») по адресу: инд. 050001, г. Алматы, пл. Республики,4 каб. 366 и 358, тел. 262-27-51, 271-66-27,факс 8 (727) 262-34-82.
Для принятия участия в Конкурсе в сроки, установленные комиссией, кандидату на должность руководителя необходима предоставить:
Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы.
Кандидат конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).
Участник конкурса допущенных к собеседованию, проходят его в Управлении образования города Алматы в течение 5 рабочих дней после завершения приема документов. Телефон для справок: 8 (727) 262-27-51, 271-66-27, факс8 (727) 262-34-82, сайт: www.dep.edualmaty.kz.