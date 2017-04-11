11 апреля 2017 В городе 41-11.04.2017 19

Управление образования города Алматы объявляет конкурс

на занятие вакантных должностей руководителей государственных учреждений образования:

  1. Директор КГУ «Общеобразовательная  школа №151» с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Заря Востока, ул. Новая садовая, 100-А.Тел. 245-63-08, 245-63-09, 245-12-71.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Общеобразовательная  школа №164»  с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр.Карасу, ул. Задовская, дом 98.

Тел. 299-43-03, 299-44-01.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Гимназия №46» сдолжностным окладом согласноштатному

расписанию.Юридический адрес: Карасай батыр, дом 157. Тел. 378-04-46, 378-04-48,

 317-53-45.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Общеобразовательная  школа №10»  с должностным окладом

согласно штатному расписанию. Юридический адрес: ул. Бұхар-Жырау, дом 50-Б. Тел. 394-83-35, 394-83-95

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Школа-гимназия №68» сдолжностным окладом согласноштатномурасписанию.Юридический адрес: мкр. Орбита-2, дом 25. Тел. 265-79-65, 265-79-44.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Общеобразовательная школа № 191 имени Габидена Мустафина»  с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Каргалы, ул.Мустафина,18. Тел. 299-77-34, 299-77-10.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет

  1. Директор  КГУ «Школа – лицей№131 имени Б.Момышұлы»  с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес:мкр. Самал-2, ул. дом 22.  Тел. 262-12-92, 264-14-72.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Общеобразовательная школа 186 имени СейдилдыКопбаева»  с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: мкр. Акжар, ул. Абаева, 15.  Тел. 360-45-45.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор  КГУ «Общеобразовательная  школа-интернат № 10 для детей из малообеспеченных семей»  с должностным окладомсогласно штатному расписанию. Юридический адрес: ул. Каблукова, 93-А.  Тел. 376-55-16, 377-59-99.

Требования к кандидату: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы  в организациях образования не менее 5 лет.

  1. Директор КГУ «Профессиональная школа № 02»с должностным окладом согласно штатному расписанию. Юридический адрес: проспект Райымбека, 219-Б.Тел: 279-51-89, 233-68-58, 233-32-76.

Должностные обязанности  директора  учреждений образования (начального, основного среднего и общего среднего): 

Руководит деятельностью организации образования  в соответствии с ее уставом  и другими нормативными  правовыми актами. Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов  образования. Утверждает план работы, рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей. Создает необходимые условия безопасности жизни и  здоровья  обучающихся  (воспитанников) и работников организации образования  во время учебно-образовательного процесса. Распоряжается имуществом и средствами организации образования в пределах установленных законодательством, представляет  ежегодный отчет о поступлении и расходовании  финансовых и материальных средств учредителей.  Представляет организацию образования  в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности. 

         Должностные обязанности директора учреждений технического и профессионального образования:

            Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.

           

            Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 рабочих  днейс момента последней публикации объявления о проведении конкурса в официальных изданиях средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы», «Алматы Ақшамы») по адресу: инд. 050001, г. Алматы, пл. Республики,4  каб. 366 и 358, тел. 262-27-51, 271-66-27акс 8 (727) 262-34-82.

Для принятия участия в Конкурсе в сроки, установленные комиссией, кандидату на должность руководителя необходима предоставить:

  1. Заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов;
  2. Копию документа, удостоверяющего личность;
  3. Копию документа об образовании;
  4. Копию трудовой книжки;
  5. Личный листок по учету кадров с фото;
  6. Производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
  7. Копию документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени;
  8. Документ о прохождении медицинского освидетельствования;
  9. Справку об отсутствии судимостей.

Копии документов, представленных  для участия  в конкурсе, заверяются нотариально  или кадровой службой с места работы.

Кандидат конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

          Участник конкурса допущенных к собеседованию, проходят его в Управлении  образования города Алматы в течение 5 рабочих дней после завершения приема документов. Телефон для справок: 8 (727) 262-27-51, 271-66-27, факс8 (727) 262-34-82, сайт: www.dep.edualmaty.kz.