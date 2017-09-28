Урок на будущее

За поборы в школах ответственным лицам грозит досудебное расследование

Об этом напоминают в городском Управлении образования. Если факт сбора денег установят, то в отношении ответственного лица предпримут строгое досудебное действие, сообщила заместитель Управления образования Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, жалобы на сбор денег в школе все еще поступают, но когда дело доходит до проверок, родители остаются один на один с проблемой.

– Строго запрещено собирать деньги на учебники, канцелярские принадлежности, ноутбуки и другие предметы. Если подобные факты подтверждаются, то в отношении первого руководителя принимаются жесткие меры вплоть до увольнения, – пояснила Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, в течение двух лет по поручению акима Алматы руководители школ отчитываются перед учителями и родителями. Каждый год все учебные заведения уведомляют о запрещении сбора денег с родителей учеников.

– Веб-сайт управления установил контакты с родителями. Если мы получим жалобу на сей счет, будем принимать строгие меры. В то же время управление усиленно наблюдает за родительскими комитетами, потому что учителя нередко на них перекладывают задачу по сбору денег, – сказала Ляззат Жылкыбаева.

Более того, Национальное бюро по противодействию коррупции планирует строже следить и за подарками учителям. Как сказал представитель Департамента по Алматы Нурбол Мекешов, сумма подарка от всего класса не может превышать 5 тыс. тенге.

Всего в Алматы действуют 998 государственных и частных образовательных организаций, в которых обучаются 375 тысяч учащихся. На образование юных алматинцев выделено в прошлом году более 60 млрд. тенге в нынешнем – 63,3 млрд тенге.



Сауле Рахметова