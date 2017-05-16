Уроки на льду

С 17 по 19 мая Денис Тен и Алексей Ягудин проведут в Алматы мастер-классы

В многофункциональном комплексе «Алматы Арена» известные фигуристы, победители и призеры олимпийских игр и международных чемпионатов поделятся своим опытом с начинающими спортсменами. В семинаре примут участие около 20 юных казахстанцев, мечтающих стать в будущем чемпионами в фигурном катании.

Так, 17 мая секреты успеха на льду ребятам откроет Денис Тен, он проведет мастер-класс и фан встречу. Кстати, ранее алматинец Денис Тен уже неоднократно проводил мастер-классы по фигурному катанию. 18 мая «высший пилотаж» на льду молодым спортсменам покажет Алексей Ягудин. В последний день тренировок участники мастер-класса закрепят полученные знания и навыки совместным выступлением с известными фигуристами.

Напомним, на прошедшей в Алматы Всемирной зимней Универсиаде 2017 Денис Тен занял первое место. Сейчас спортсмен проживает и тренируется в Москве.

Айхан Ансаганова