Усиление работы по противодействию коррупции является основной задачей

Аким Бостандыкского района Беккали Торгаев:

В Послании Главы государства Республики Казах­стан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 5-м приортетом определено «Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества». В рамках реализации взвешенной политики Президента для вхождения в число 30 конкурентоспособных стран мира одной из ключевых проблем является предотвращение коррупции, борьба с которой выражается в активной гражданской позиции каждого гражданина перед подрастающим поколением и обществом.

Основная цель – выявление коррупционной среды в деятельности и противодействие коррупции, являющейся одной из болезней современного общества, а также уничтожение факторов, способствующих совершению совместной коррупции.

Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы активно поддерживает государственную политику в области противодействия коррупции, в особенности проводит мероприятия, направленные на реализацию «Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике».

Руководство района принимает необходимые меры по предотвращению и профилактике коррупционных проявлений, а также на постоянной основе проводит целенаправленную работу среди сотрудников по предупреждению такого рода негативных явлений.

В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О государствнной службе Республики Казахстан» в прошлом году на конкурсной основе на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» по внутреннему конкурсу приняты 5 сотрудников, по общему конкурсу приняты 12 сотрудников.

Для определения эффективности и качества работы проводятся ежеквартальные и ежегодные оценки деятельности государственных служащих корпуса «Б». По итогом прошлого года 37 государственным служащим проведена годовая оценка, из них оценку «превосходно» получили 4, «эффективно» – 27, «удовлетворительно» – 6 государственных служащих аппарата.

Аппаратом акима района ведется строгий контроль ежегодной сдачи декларации о доходах и имуществе государственных служащих по месту жительства в Управление государственных доходов согласно нормам, установленным налоговым законодательством Республики Казахстан.

Для рассмотрения материалов служебного расследования, исследования фактов, касающихся дисциплинарного проступка административных государственных служащих корпуса «Б», и вынесения соответствующих рекомендаций, предусмотренных Правилами наложения дисциплинарных взыскании на государственных служащих, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы» в аппарате акима района создана дисциплинарная комиссия. По итогам прошлого года привлеченных к ответственности государственных служащих по рекомендации дисциплинарной комиссии не имеется.

Вместе с тем ежедневно проводится рассмотрение поступающих обращении и своевременно по итогам рассмотрения направляются ответы на обращения, данный вопрос находится на постоянном контроле руководства.

Во время проведения встреч, совещаний и других мероприятий в аппарате акима района для определения поведения сотрудников при каких-либо возможных случаях всем государственным служащим дается наказ о соблюдении сотрудниками норм поведения, детализованных и регламентируемых в этическом кодексе, а также до их сведения доводятся конкретные санкции за нарушения, установленные этическим кодексом правил и норм, механизмы контроля по их соблюдению, наряду с этим со стороны руководства на регулярной основе рекомендуется искоренение «конфликта интересов», возникающих при осуществлении своей деятельности.

Вместе с этим на первой странице официального интернет-ресурса акима Бостандыкского района города Алматы www.bostandyk.almaty.kz есть образующие разделы, содержащие информацию (Алматинский городской план мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике, информация о том, куда можно обратиться в случае выявления фактов коррупционных правонарушений), также размещен тематический баннер «О борьбе с коррупцией». Также информация по всем разделам постоянно обновляется. Наряду с этим на официальном интернет-ресурсе акима Бостандыкского района города Алматы постоянно размещается информация о ходе выполнения пунктов «Алматинского регионального плана мероприятий на 2015–2017 годы по противодействию коррупции».

Принятие решений о распределении бюджетных средств и его исполнение аппаратом акима Бостандыкского района и всеми учреждениями, государственными органами, расположенными на территории района, все закупы и организация административно-хозяйственных работ проводятся посредством государственых закупок работ и услуг. Процедуры проведения государственных закупок размещаются на электронном портале государственных закупок.

Аппаратом акима района в целях предупреждения коррупционных правонарушений и профилактики противодействия коррупции постоянно проводятся различные мероприятия.

В ходе проведения ежегодных встреч акима района с населением повсеместно проводится праворазъяснительная работа по вопросам коррупции, в том числе обсуждаются причины, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений, также меры профилактики и предотвращения таких проявлений. В целях реализации правового обучения среди государственных служащих в аппарате акима района с участием государственных служащих аппарата проводятся обучающие семинары. В ходе проведения семинарских занятий обсуждаются методы борьбы в случае выявления коррупционных правонарушений, оказание содействия государственных служащих в вопросах снижения коррупционных проявлений и правонарушений.

14 января 2016 года в зале заседаний аппарата акима района проведен круглый стол на тему «Новый профессиональный стандарт» с участием акима района Б.Торгаева, директора Алматинского регионального центра по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих А.Токтыбекова и представителя Департамента Агентства по делам государственной службыи противодействию коррупции Республики Казахстан по городу Алматы. Во время проведения мероприятия также были даны разъяснения по законодательству, регулирующему общественные отношения в сфере противодействия коррупции, и претворению в жизнь политики, направленной на противодействие коррупции.

16 февраля 2016 года в зале заседаний аппарата акима района проведено совещание по разъяснению статей Законов Республики Казахстан «Об общественных советах» с участием руководителя районного Совета ветеранов и пенсионеров и советника-координатора акима района по вопросам местного самоуправления. В мероприятии приняли участие представитель государственно-правового отдела аппарата акима района, представители районного Совета ветеранов и пенсионеров, члены первичной партийной организации. На совещании также были обсуждены вопросы противодействия коррупции и пути борьбы с коррупцией.

17 марта 2016 года в зале заседаний аппарата акима района среди сотрудников проведен правовой всеобуч по разъяснению основных положений Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции». Также было сказано о том, что этот Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан.

Наравне с этим во время проведения всех совещаний и иных районных мероприятий поднимаются и обсуждаются вопросы незаконного вмешательства контролирующих органов в предпринимательскую деятельность и пути обеспечения защиты прав предпринимателей от такого рода вмешательств.

Проводится повсеместная работа по обеспечению доверия граждан государственным органам власти, по регулированию бескомпромисных отношений в сфере противодействия коррупции.

Ежемесячно в малом зале заседаний аппарата акима района с председателями ПКСК района проводятся совещания. Одним из вопросов, обсуждаемых на повестке дня, является ответственность за нарушение гражданами правил поведения в общественных местах, проведение праворазъяснительной работы в целях искоренения основных положений законодательства, направленных на внедрение антикоррупционной политики и принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. Наряду с этим проводится праворазъяснительная работа по выявлению причин и положений, послуживших основой для совершения коррупционных правонарушений.

5 июля 2016 года в зале заседаний аппарата акима района в рамках проведения правового всеобуча был проведен семинар на тему «Основные положения Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан, основные правила поведения государственых служащих – Этический кодекс». В семинаре принял участие представитель Департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по городу Алматы Б. Кулантаев. Наравне с вопросами, стоявшими на повестке дня, были затронуты вопросы противодействия коррупции.

16 августа прошлого года в малом зале заседаний аппарата акима района под председательством акима района Б.Н. Торгаева проведен круглый стол на тему «Служебная этика и высокая морально-нравственная атмосфера в осуществлении деятельности по защите прав и законных интересов граждан». В мероприятии приняли участие Анапин М.А. – руководитель Управления профилактики коррупции Департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по городу Алматы, Багжанов О.А. – заместитель прокурора Бостандыкского района, Нурмаханбетов Н.Т. – судья Бостандыкского районного суда города Алматы, старший прокурор районной прокуратуры Ч.Б. Оспанкулов, Балабаева Н.Н. – директор центра оказания социально-психологической помощи «Родник». В ходе проведения круглого стола также были обсуждены вопросы совершения правонарушений, в том числе принципы «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям и противодействия проявлениям коррупции.

Также в здании Бостандыкского районного филиала партии «Нур Отан» в соответствии с графиком, утвержденным председателем филиала, акимом района Б. Торгаевым совместно с акимом района, прокурором района, Управлением внутренних дел проводится общественный прием граждан. В ходе проведения приема граждан их внимание было акцентировано на соблюдение законодательных норм противодействия коррупции и принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям.

22 февраля 2017 года в здании Бостандыкского районного филиала партии «Нур Отан» состоялось расширенное заседание бюро политсовета Бостандыкского районного филиала партии «Нур Отан». В совещании приняли участие члены бюро политсовета и депутаты маслихата города Алматы. В ходе совещания были обсуждены работы, проведенные Общественным советом по противодействию коррупции при Бостандыкском филиале партии «Нур Отан», и внесены изменения в состав комиссии партийного контроля.

Общественным советом по противодействию коррупции при Бостандыкском филиале партии «Нур Отан» среди государственных и общественных объединений по вопросу разъяснения законодательства по противодействию коррупции подписаны 14 меморандумов.

В целях активизации работ в данном направлении в течение 2016 года в учреждениях образования по вопросу формирования принципов профилактики коррупционных правонарушений проведено 21 мероприятие, в том числе круглые столы, семинары, встречи. Наряду с этим в Общественный совет по противодействию коррупции при Бостандыкском филиале партии «Нур Отан» от жителей поступило 61 письменное и 223 устных обращений. На данные обращения с участием соответствующих органов даны исчерпывающие ответы.

В государственных учреждениях, расположенных на территории Бостандыкского района (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, высшие и средне специальные учебные заведения, правоохранительные органы, Управление по защите прав потребителей, Управление государственных доходов), в целях профилактики и контроля совершения коррупции и нарушений законодательства установлены камеры видеонаблюдения. По итогам 2016 года на территории района установлено 4460 камер видеонаблюдения.

Профилактика совершения коррупционных правонарушений и активизация проведения работ в данном направлении с всесторонним разъяснением и доведением до жителей является и остается основной задачей аппарата акима района.