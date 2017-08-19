Усиленное питание

Алматы предлагают установить уличные холодильники с бесплатной едой

Организаторы благотворительной акции намерены привлечь горожан к рациональному использованию еды и оказанию помощи малоимущим. В социальные холодильники все желающие смогут сдавать излишки продуктов питания для нуждающихся. Идеей благотворительной акции «Холодильник милосердия» алматинец Алихан Байконуров поделился на своей странице в Facebook.

– Каждый раз, когда вы уезжаете в отпуск, у вас остаются продукты, которые испортятся, пока вы вернетесь. Или когда вы отмечаете праздник, бывает так, что остается много лишней еды, в скором времени она может испортиться, – поделился Алихан. – Многие люди, увидев, что проходит срок годности продуктов, не дожидаясь, выбрасывают их, хотя они вполне пригодны и спустя несколько дней после истечения срока. Ну и напоследок, мой друг, чей бизнес связан с общепитом, как-то сказал, что половина блюд, от которых отказались, не тронув их, отправляется в утиль. У меня самого бывает неделями лежат закрытые молочные продукты, сухофрукты, полуфабрикаты, которые по тем или иным причинам есть уже не хочется, но и выкинуть жалко.

Сейчас инициаторы ведут работу по определению мест, где будут установлены холодильники, и решению других сопутствующих вопросов. О конкретных сроках запуска проекта организаторы пока не говорят, но отмечают, что желающих поделиться с малоимущими едой уже нашлось немало. За состоянием продуктов и сроком годности обещают следить.

Наталья ГЛУШАЕВА