Условия публикации агитационных материалов

Газета «Вечерний Алматы» информирует кандидатов в депутаты маслихата города Алматы о следующих условиях публикации материалов предвыборной агитации.

Тексты материалов готовят политические партии или кандидаты.

Предоставление газетных площадей осуществляется на основании заключенного письменного договора между газетой и кандидатом.

Обращения от кандидатов о предоставлении газетной площади принимаются в письменном виде. Обращения от кандидатов принимаются по адресу: 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а, 1-й этаж, каб. 15.

Очередность публикации материалов устанавливается редакцией в порядке поступления письменных обращений, зарегистрированных в журнале регистрации. Месторасположение материалов на страницах газеты редакция определяет самостоятельно.

Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации.

Кандидаты или их доверенные лица предоставляют тексты материалов заместителю главного редактора (каб. 15) не позднее, чем за два дня до планируемого дня публикации.

Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном варианте с подлинной подписью кандидата или его доверенного лица и продублированы в электронном виде (диск, флешка, электронная почта). Печатные варианты материалов предоставляются в двух экземплярах с указанием даты, времени подачи и источника средств, оплачивающего материал. Сотрудник редакции на двух экземплярах предоставляемого материала делает отметку о приеме с указанием даты и времени приема и проставляет свою подпись, указывая должность и фамилию. Соответствующая отметка делается и в журнале регистрации, в котором кандидат или его доверенное лицо также проставляет свою подпись. Один экземпляр материала остается в редакции, второй возвращается кандидату или его доверенному лицу.

Тексты агитационных материалов, содержание которых не соответствует требованиям Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.

Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации не позднее, чем за два дня до дня публикации этого материала, по счету, выставленному редакцией.

Размер оплаты за предоставление дополнительной газетной площади, оплачиваемой из избирательного фонда кандидата, в черно-белом исполнении составляет – 600 (шестьсот) тенге за 1 кв. см с учетом НДС, в цветном исполнении – 800 (восемьсот) тенге за 1 кв. см с учетом НДС.

Данные расценки действительны на внутренних газетных страницах, на первой и последней страницах действуют расценки согласно утвержденному прейскуранту цен на 2017 год.

В случае принятия Правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям публикации агитационных материалов будут действовать нормы соответствующих актов.

Директор (главный редактор)

ТОО «Газета «Вечерний Алматы»

Евгений Грюнберг