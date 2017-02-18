Успех за модернизацией

Обсуждения Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева

Представители народно-демократической патриотической партии «Ауыл» обсудили Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева

Посвященный этой теме круглый стол состоялся в здании Евразийской юридической академии имени Кунаева. В совещании приняли участие ученые и студенты. Встреча прошла под председательством заместителя председателя партии «Ауыл» Толегена Сыдыхова.

– За годы независимости Казахстан успешно пережил две модернизации, и сегодня настало время третьей. Об этом в своем Послании очень подробно говорит Президент страны Нурсултан Назарбаев. Он подробно расписывает цели, которым нужно следовать, чтобы достичь успеха в каждой сфере. Суть третьей модернизации заключается в интеграции нашей республики в мировую экономику. Казахстан уже заявил о себе в мировом сообществе, за годы независимости мы изучили свои сильные и слабые стороны, и сегодня должны найти собственный путь развития, который позволит войти тридцатку самых конкурентоспособных стран мира, – отметил зампред партии «Ауыл».

По его словам, главный на сегодня сдерживающий фактор развития экономики Казахстана – сильная сырьевая зависимость и недостаточное привлечение современных информационных технологий.

– Надо понимать, что предпринимательство – основной двигатель успеха, и необходимо создавать максимально комфортные условия для бизнесменов. А главное, о чем говорит наш Президент, – это развивать конкурентоспособные отрасли. Например, я уверен, что у аграрного сектора нашей республики огромный потенциал. Однако чтобы его реализовать, нужно готовить квалифицированных специалистов, изучать и адаптировать к нашим реалиям самые современные разработки. Только тогда наша конкурентоспособность возрастет, – подчеркнул Толеген Сыдыхов.

Кроме того, зампред партии «Ауыл» призывает граждан не увлекаться импортными товарами и отдавать предпочтение отечественным.

– Кооперация – один из способов решения вопроса импортозамещения. Наши ученые принимали участие в разработке Закона «О кооперации». Я считаю, что это правильный путь, хоть и немного запоздалый. Главное – грамотно подойти к решению этого вопроса, разъяснить фермерам все положительные стороны кооперации, чтобы люди не боялись, что могут потерять свои земли, – сказал он.

Завершая работу круглого стола, заместитель председателя партии «Ауыл» подчеркнул, что Послание Президента РК – важный документ и обязательно нужно работать сообща, чтобы достичь целей, поставленных в нем.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Обсуждения Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева

Эркин Дуйсенов, ученый-конституционалист, доктор юридических наук, профессор:

– Сегодня очень много говорится о необходимости модернизации нашей политической системы. На это нацеливает в своем обращении и Глава государства. Однако наша Конституция не содержит в себе понятия «политическая система» как совокупность государственных и общественных институтов. Это, на мой взгляд, является пробелом, который необходимо восполнить путем закрепления этого понятия в качестве отдельной статьи Конституции. Ее можно было бы разместить перед статьей 5 Основного закона. Хотелось бы обратить внимание и на пункт 3 статьи 5 Конституции, в соответствии с которым «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований». Из смысла данного пункта следует, что адресатом его могут быть лишь общественные организации. Считаю, что начало этого пункта можно было бы изложить в следующей редакции: «Запрещается любая деятельность, направленная на…».

Таким образом, адресатом данной нормы станет неопределенный круг субъектов как общественных организации, так и физических лиц. Тем самым запрет на деятельность, предусмотренную этим пунктом, будет распространяться на всех, даже при том, что Уголовный кодекс РК содержит в себе составы преступлений, изложенных в данном пункте. Тем самым будет подчеркнута высшая юридическая сила и прямое действие норм Конституции.

Обратившись ко второму разделу действующей Конституции, полагаю целесообразным отметить явное несоответствие круга прав человека и гражданина кругу их обязанностей. Количество статей, определяющих права человека и гражданина, существенно превышает статьи, содержащие в себе обязанности. Полагаю, что круг обязанностей человека и гражданина можно было бы расширить. Например, путем включения в Основной закон в качестве самостоятельной статьи следующего содержания: «Каждый обязан уважать историю, культуру, традиции, обычаи и языки народа Казахстана». Тем самым будет усилена идеологическая и воспитательная функции Основного закона.

Бауржан Тультаев – генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» КН МОН РК, профессор:

– Шагнув в новый этап своего развития, мы уже стали свидетелями новых больших успехов независимого Казахстана, признанных мировым сообществом. Непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, межсирийские переговоры в Астане, Универсиада в Алматы – лишь начало в сложном, тем не менее важном этапе на пути к построению процветающего государства.

Очередное Послание народу Казахстана Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в этот переходный период – важный ориентир для нас в решении ряда ключевых задач, которые станут продолжением качественных изменений жизни народа, модернизации нашего сознания.

Особенность нынешнего Послания, которое красной нитью прослеживается на протяжении всего стратегического документа – важность интенсивного инновационно-технологического развития во всех сферах нашей жизнедеятельности. И это не случайно, ведь в условиях динамично меняющейся реальности это является одним из стратегически важных преимуществ глобального конкурентоспособного игрока. Справедливо отмечено Главой государства, что «только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями».

Ярким доказательством необходимости активного развития smart-технологий, инновационных продуктов, новых методов и т. д. в образовании, работе, коммуникациях и других областях являются статистические данные, согласно которым количество пользователей сети Интернет в мире в 2016 году составило 3,5 миллиарда человек. Ежемесячная аудитория Всемирной паутины в Казахстане в 2016 году выросла до 8,2 миллиона человек, а пятая часть населения нашей страны (3,3 миллиона человек) является активными пользователями социальных сетей. И это лишь та мала доля статистики, которая показывает, с какой скоростью развиваются цифровые технологии, IT-отрасль в нашей повседневной жизни.

Вопрос развития новых технологий, внедрение инновационных методов и использование новых методик исследования в науке приобретает сегодня еще большую актуальность ввиду ее приоритетности в становлении новых индустрий, в развитии наукоемкой экономики, в улучшении качества человеческого капитала.

Сегодня перед научным сообществом стоит важная задача быть активно вовлеченными в процесс инновационной деятельности и использовать весь потенциал отечественной науки на осуществление научно-технологического прорыва.

Безусловно, для нас это большой шанс, который придаст новый импульс развитию, а также позволит внести свой вклад в благополучие и процветание будущих поколений.

Виталий Сальников,декан факультета географиии природопользования КазНУ им. аль-Фараби:

- Коллектив КазНУ им. аль-Фараби с большим воодушевлением встретил ежегодное Послание Президента народу Казахстана. Оно коснулось всех наиболее важных сфер социально-экономического развития страны.

Как известно, траектория развития человеческой цивилизации носит цикличный характер, периоды экономического подъема сменяются кризисами. Как отметил Президент, уже сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции и шестого технологического уклада – этапа перехода производительных сил на более высокий уровень развития. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоемких или, как теперь говорят, «высоких технологий». Согласно прогнозам специалистов, при сохранении нынешних темпов технико-экономического развития шестой технологический уклад сформируется к 2020 году, при этом в 2017–2025 годах произойдет новая научно-техническая и технологическая революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения наукоемких направлений.

Именно эти тренды были очень четко обозначены в обращении Главы государства и нашли свое отражение в виде пяти основных приоритетов развития Казахстана на средне– и долгосрочную перспективу.

Как отметил Глава государства, одна из важнейших задач всей модернизации возлагается на систему образования и науки. Это обусловлено прежде всего необходимостью улучшения качества человеческого капитала и активного участия в модернизации рынка труда, в ходе которого необходимо предусмотреть совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство.

При этом образование должно стать центральным звеном новой модели экономического роста, а образовательные программы нацелены на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации.

Для более активной интеграции в мировое научное и образовательное пространство и повышения экспортного потенциала казахстанской системы образования, особенно высшего, Президент справедливо еще раз озвучил необходимость поэтапного перехода на трехъязычное образование.

Очень важным является и то, что в Послании показана необходимость придания нового импульса развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов для новых высокотехнологичных производств. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению высокого качества высшего образования. Кроме того, предполагается усилить контроль и требования в отношении кадрового состава высших учебных заведений, уровня их материально-технического обеспечения и образовательных программ.

Хочу отметить, что КазНУ им. аль-Фараби последовательно занимается реализацией многих направлений, обозначенных в Послании. Так, одним из важнейших приоритетов нашего университета является активная научно-инновационная и образовательная деятельность на национальном и международном уровнях в области устойчивого развития. Например, в 2012 году КазНУ первым из вузов РК был принят в программу ООН «Академическое влияние». Для объединения усилий академического сообщества в поддержку глобальных инициатив Н.А. Назарбаева была создана коммуникативная платформа «Зеленый мост через поколения», представленная на всемирном саммите по устойчивому развитию «РИО +20». Следует отметить, что ООН доверила КазНУ возглавлять глобальный хаб по устойчивому развитию. Университет выступил инициатором и организатором многих важных национальных и международных инициатив, направленных на решение наиболее актуальных проблем современности.

Уверен, что воплощение в жизнь задач, поставленных Главой государства в Послании, четкое следование приоритетам развития, обозначенным в нем, даст мощный импульс укреплению потенциала страны, что несомненно будет способствовать повышению роли Казахстана на мировой арене.