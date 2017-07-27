Уважаемые граждане!

Если вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны должностных лиц органов государственной власти...

Если вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а равно если вы столкнулись с фактами затягивания вопросов при оказании государственных услуг, в том числе оформлении разрешительных документов на виды деятельности со стороны вышеуказанных должностных лиц, вы можете обратиться в «ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ» КазНУ им. аль-Фараби, ГУК-3, пр. Аль-Фараби, 71, контактные телефоны: +7-701-801-86-88, +7-707-463-05-70, 8 (727) 221-12-55.



При появлении у гражданина информации о фактах коррупции и обращении им в приемную мы примем от него обращение в письменной форме, дадим оценку, какому правоохранительному органу следует эту информацию направить, и направим. Контроль исполнения этого обращения остается за нами, гражданин будет получать нашу поддержку в ходе рассмотрения его обращения.

Только совместными усилиями при участии населения можно добиться искоренения подобных фактов. Учитывая, что некоторые граждане, располагающие информацией, не хотят тратить время на «бумажную волокиту» либо желают сохранить анонимность, предлагаем писать свои письма на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .