Уважаемые граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда города Алматы!

С 12 января по 15 января 2017 года через веб-портал электронного правительства e-gov.kz в рамках Программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» будет производиться прием заявлений и документов от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда в Управлении жилья и жилищной инспекции города Алматы.

Для сдачи документов через веб-портал необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» планируется реализация 1748 квартир в мкр. Алгабас Алатауского района (однокомнатных – 996, двухкомнатных – 560, трехкомнатных – 192).

Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости ориентировочно будет составлять 1036 тенге при сроке аренды 20 лет.

Документы и заявления будут приниматься от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом, относящихся к I группе указанных в пункте 1 статьи 67 Закона «О жилищных отношениях», а именно:

многодетные семьи;

неполные семьи;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;

инвалиды I и II группы.

Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:

подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, состоящие в браке не менее 3 лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;

подгруппа 2 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.

Нормы распределяемого жилья по направлению Программы:

50% для участников подгруппы 1;

50% для участников подгруппы 2.

Основные требования, предъявляемые к участникам Программы:

1) подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилище и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом;

2) подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 Программы.

Не допускаются к участию в Программе как группа I лица, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий, при наличии жилья в размере не менее пятнадцати квадратных метров и не более восемнадцати квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.

Претенденты, соответствующие основным требованиям Программы, подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;

5) справка с места работы заявителя;

6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе;

8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.

Отбор участников Программы будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановки в очередь.

В случае неподтверждения заявителями соответствующих доходов производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления Программы.

Участники, получившие арендное жилье с выкупом в рамках направления Программы, исключаются из учета нуждающихся в жилище.

Заместитель руководителя Т. Абилов

Исп. А.Кадиров

380-04-94