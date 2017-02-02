Уважаемые граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда города Алматы!

Очередникам местного исполнительного органа, состоящим на учете нуждающихся в жилье по категориям «работники бюджетных организаций» с 2009 по 2012 года вкючительно и «социально уязвимые слои населения», состоящие на учете нуждающихся в жилье по категориям до 2010 года включительно, просим предоставить документы:

1. Оригинал извещения/уведомления о постановке на учет нуждающихся;

2. копии удостоверений личности на всех членов семьи, свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей, свидетельства о регистрации (расторжении) брака/смерти;

3. адресные справки на всех членов семьи (получают через ЦОНы);

4. копии документов по месту регистрации проживания (договор приватизации, купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, технический паспорт и т.д.);

5. справка с места работы с указанием с какого времени работает для бюджетник/госслужащий/военнослужащий;

6. для социально уязвимых слоев населения – справка о льготах (инвалидность, пенсионное удостоверение и т.п.) и справка о доходах за последние 12 месяцев это оборотная ведомость с ЦОНа, справка о доходах с ГЦВП (за исключением дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, и семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов);

7. справки (форма №2) об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории Республики Казахстан на всех членов семьи, включая несовершеннолетних (получают через ЦОНы). Если имеется на праве собственности жилая недвижимость, то дополнительно предоставляются правоустанавливающие документы на эту недвижимость.

Если имеется на праве собственности жилая недвижимость, то дополнительно предоставляйте правоустанавливающие документы на эту недвижимость.

Документы предоставляются в управление жилья и жилищной инспекции г.Алматы, ул.Жарокова, 215. Кабинет № 208 для работников бюджетных организаций, госслужащих, военнослужащих. Кабинет № 215 для социально уязвимых слоев населения. Кабинет № 207 для детей-сирот.

Приемные дни и часы: до 4 февраля 2017 года, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: 380-05-10, 380-05-30.