Уважаемые граждане, состоящие на учёте нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда города Алматы!

С 3 октября по 5 октября 2017 года через веб-портал электронного правительства www.e-gov.kz в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению «Жилье АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» будет производиться прием заявлений и документов от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, в Управлении жилья и жилищной инспекции города Алматы.

Для сдачи документов через веб-портал необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» планируется реализация 215 квартир в селе Бесагаш Алматинской области (однокомнатных – 161, двухкомнатных – 54).

Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости ориентировочно будет составлять 1120 тенге при сроке аренды 20 лет.

Документы и заявления будут приниматься от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом, относящихся к I группе указанных в пункте 1 статьи 67 Закона «О жилищных отношениях», а именно:

многодетные семьи;

неполные семьи;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;

инвалиды I и II группы.

Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:

подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, состоящие в браке не менее 3 лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;

подгруппа 2 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.

Нормы распределяемого жилья по направлению программы:

– 50% для участников подгруппы 1;

– 50% для участников подгруппы 2.

Основные требования, предъявляемые к участникам программы:

1. Подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 программы.

2. Отсутствие у претендента программы и членов его семьи жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем пункте, как единицу жилья) или арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории Республики Казахстан;

3. Отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий претендента и членов его семьи в течение последних 5 лет по Республике Казахстан.

Участники, соответствующие основным требованиям программы, подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1. Свидетельство о заключении брака (если брак заключен до 2008 года), свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга/супруги, заявление о том, что заявитель в браке не состоит.

2. Свидетельство о рождении детей (рожденных до 2008 года), свидетельство об установлении отцовства (форма № 4, форма № 15).

3. Справка с места работы заявителя.

4. Справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи.

5. Справка, подтверждающая получение заявителем доходов.

В рамках программы допускается приобретение в собственность жилья или аренда с выкупом не более 1 единицы по всем направлениям программы и по всем регионам Казахстана.

Отбор участников программы будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановки в очередь.

В случае неподтверждения заявителями соответствующих доходов производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления программы.

Участники, получившие арендное жилье с выкупом в рамках направления программы, исключаются из учета нуждающихся в жилище.

Заместитель руководителя Абилов Т.