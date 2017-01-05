Уважаемые граждане, состоящие на учёте нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда города Алматы!

С 9 по 11 января 2017 года через веб-портал электронного правительства e-gov.kz в рамках Программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» будет производиться прием заявлений и документов от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда в управлении жилья и жилищной инспекции города Алматы.

Для сдачи документов через веб-портал необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» планируется осуществить закуп 16 квартир в мкр. Акбулак Алатауского района (однокомнатных – 8, двухкомнатных – 8).

Документы и заявления будут приниматься от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом, относящихся к I группе указанных в пункте 1 статьи 67 Закона «О жилищных отношениях», а именно:

многодетные семьи;

неполные семьи;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;

инвалиды I и II группы.

Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:

подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, состоящие в браке не менее 3 лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;

подгруппа 2 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.

Нормы распределяемого жилья по направлению программы

50% для участников подгруппы 1;

50% для участников подгруппы 2.

Основные требования, предъявляемые к участникам программы

1) Подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилище и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с законом.

2) Подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 программы.

Не допускаются к участию в программе как группа I лица, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий при наличии жилья в размере не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.

Претенденты, соответствующие основным требованиям программы, подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

3) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

4) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте;

5) справку с места работы заявителя;

6) справку, подтверждающую наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе;

8) справку, подтверждающую получение заявителем доходов.

Отбор участников программы будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановки в очередь.

В случае неподтверждения заявителями соответствующих доходов производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления программы.

Участники, получившие арендное жилье с выкупом в рамках направления программы, исключаются из учета нуждающихся в жилище.