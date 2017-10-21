Шыныбеков Дамир Абду­халиевич

Я, Шыныбеков Дамир Абду­халиевич, родился 11 августа 1977 года в городе Аркалык Костанайской области. Женат, воспитываю троих детей. Баллотируюсь в депутаты маслихата города Алматы от партии «Нур Отан».

В 1998 году с отличием окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности «финансы и кредит»; в 1998–2001 гг. обучался в аспирантуре университета «Нархоз» в городе Алматы по специальности «финансы, денежное обращение и кредит»; доктор экономических наук, профессор Международного университета информационных технологий, академик Международной академии связи (г. Москва), академик Международной академии телекоммуникаций (г. Москва), академик Международной академии информатизации (г. Алматы); член Политсовета Бостандыкского районного филиала партии «Нур Отан»; член Общественного совета города Алматы; президент Национальной студенческой лиги по футзалу.

Прошел 20-летний трудовой путь от преподавателя в ведущих вузах Алматы до декана факультета «Финансы и информационные системы» университета международного бизнеса. В 2009 году назначен ректором Международного университета информационных технологий, где работаю по настоящее время.

Уважаемые избиратели!

дорогие алматинцы!

Всю сознательную жизнь я живу и тружусь во благо нашего любимого города и его жителей. В этом городе я вырос, учился, начал академическую и научную карьеру, обрел семью, стал руководителем одного из ведущих вузов страны. Этот город очень дорог мне и близок, как и вам.

Живя в этом городе всю свою жизнь, я всегда замечаю положительные изменения. Однако от моего взора не скрыты и задачи, которые нам еще нужно решить. Именно на укрепление положительных изменений и уменьшение негативных проявлений через внедрение инноваций и новых технологий будет нацелена моя деятельность как депутата городского маслихата. Это те стратегические задачи, которые Глава государства ставит в программе «Рухани жаңғыру».

В силу своей профессиональной деятельности много езжу по различным городам мира и всегда замечаю, как инновации меняют жизнь, делают ее качественной, комфортной и безопасной. Наш любимый город и вы, уважаемые избиратели, достойны лучших условий жизни, основанных на инновациях.

Как житель нашего города, человек науки и опытный менеджер сконцентрирую свою работу в качестве депутата маслихата на следующих приоритетных направлениях:

Комфорт и безопасность в любимом городе

– Запуск новых автобусных маршрутов, которые будут обслуживать отдаленные горные населенные пункты, присоединенные к городу: микрорайоны Баганашыл, Алатау, Актобе, Ерменсай, Нурлытау;

– Создание в городе «умных остановок»: оплата услуг без комиссии, информация о событиях в городе, беспроводной Интернет – Wi-Fi, возможность зарядить сотовые телефоны.

Поддержка молодежи

– Содействие реализации студенческих стартап-проектов, инновационных разработок и их коммерциализации;

– Организация в школах района кружков по робототехнике;

– Открытие онлайн-бирж труда для обеспечения выпускников вузов и ССУЗов гарантированным местом работы;

– Участие в укреплении материально-технической базы образовательных учреждений района, их обеспеченности компьютерной техникой и интернет-ресурсами.

Забота о старшем поколении

– Продвижение социального проекта «50+» – бесплатное обучение компьютерной грамотности взрослого населения Бостандыкского района;

– Содействие в строительстве социальных объектов: поликлиники, больницы, в том числе и в рамках ГЧП.

Развитие дворовой инфраструктуры

– Организация установки во дворах специальных столбов с «тревожной кнопкой». В случае какой-либо чрезвычайной ситуации вы нажимаете на кнопку, и в ваш двор приезжает группа быстрого реагирования;

– Содействие в освещении, асфальтировании дорог, строительстве детских площадок;

– Содействие в проведении капитального ремонта арычной системы района.

Сделаем шаг вместе на пути к инновациям в нашем городе!

Оплачено из государственных средств