Уважаемые представители средств массовой информации, блогеры!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

23.06.2017 года, в День государственного служащего, Агентством по делам государственной службы планируется проведение ряда масштабных мероприятий.

Одним из них является проведение конкурса на лучшую публикацию среди работников СМИ, блогеров по освещению деятельности государственных служащих Республики Казахстан по теме «Профессиональная госслужба – ключ к конкурентоспособности».

Цель конкурса – повышение уровня доверия граждан к деятельности государственных органов, а также привлечение внимания граждан к вопросам модернизации государственной службы.

Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие заявленной тематике, целям и задачам конкурса.

К участию в конкурсе принимаются журналистские работы, опубликованные с 1 января по 10 июня 2017 года в печатных и электронных СМИ, ориентированных на широкую аудиторию, специализированных и корпоративных СМИ, а также телесюжеты, публикации в социальных медиа по освещению деятельности государственных служащих.

Подведение итогов конкурса и награждение лауреатов состоится 23 июня 2017 года. В каждой номинации определяется один победителей. Победители конкурса награждаются благодарностями (грамотами) и ценными призами.

При возникновении вопросов все желающие могут обратиться на сайт Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции kyzmet.gov.kz (размещение официальной информации, освещение хода конкурса, представление результатов), e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,

тел.: 8 (7172) 75-34-31, 75-32-96,(7272) 54-90-20.

Просим принять активное участие в конкурсе!