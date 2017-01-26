Уважаемый кажы

Участник антиядерного движения «Невада – Семей» Амантай Асылбек награжден орденом «Курмет»

Приятную миссию награждения выполнил общественный деятель, руководитель движения, великий казахский поэт Олжас Сулейменов.

Вместе с государственной наградой за вклад в укрепление мира и согласия он вручил виновнику торжества свою новую книгу с дарственной надписью: «Амантаю – невадовцу, десятикратному кажы-хафин! Поздравляю с орденом «Курмет» и жду следующего…».

В поздравительной речи поэт отметил, что неутомимый Амантай кажы многое делает для сплочения и консолидации казахстанцев, он не желает видеть на своей земле ядерные полигоны и захоронения отходов этого убийственного производства. Пример антиядерного казахстанского движения был воспринят многими активистами в других странах.

Деятельность эпатажного невадовца привлекает благотворителей различных направлений, которые поддерживают инвалидов, людей малоимущих, обездоленных. Алматинцы отмечают, что Амантай кажы являет собой пример патриотизма. И они поздравляют орденоносца с заслуженной наградой за многолетний труд и преданность курсу Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ