Ужесточения в законодательстве по реализации алкоголя

Цена крепких спиртных напитков в Казахстане с начала года увеличилась. В закон внесены изменения, регулирующие производство и продажу спиртного. Среди новшеств – запрет на торговлю алкогольными напитками через интернет-магазины. Под запрет также попала реклама алкоголя (даже косвенная) и реализация в розничной торговле в утренние и вечерние часы.

Введены ежегодные сборы для реализаторов алкоголя, который составляет от 30 до 200 МРП в зависимости от расположения торговой точки и оптово-розничной категории. Реализация товара без уплаты ежегодного сбора влечет наказание в виде штрафа от 150 до 700 МРП.

Согласно ст. 200 КоАП РК реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства в размере ста двадцати МРП, с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.

Несмотря на все ужесточения в законодательстве касательно реализации алкоголя и запрета продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года, все же данные нарушения продолжают выявляться уполномоченными органами.

Так, за 11 месяцев 2017 года в производство Специализированного межрайонного административного суда города Алматы поступило 78 административных дел по ч. 1 ст. 200 КоАП РК. В первом полугодии 2016 года данные правонарушения составляли 82 административных дела.

В частности, в Специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело в отношении гражданки А., которая, находясь на рабочем месте, реализовала лицу, не достигшему 21-летнего возраста, алкогольный напиток. Своими действиями гражданка А. совершила административное правонарушение по ст. 200 ч. 1 КоАП РК и признана виновной в совершении правонарушения. По данному правонарушению назначена мера наказания в виде административного штрафа в размере 10 МРП, то есть 22 690 тенге, с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности сроком на один месяц.

Даурен Карымбаев, судья

Специализированного межрайонного

административного суда г. Алматы