В Алматинском автомеханическом колледже состоялся «Единый час антикоррупционной информации»

Он было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

В мероприятии приняли участие все сотрудники и студенты колледжа, а также представители Агентства по делам Государственной службы и борьбы с коррупцией по г. Алматы, Жетысусского районного филиала партии «Нур Отан».

– Лидер нации – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в качестве приоритета устойчивого развития нашей страны обозначил необходимость резкого усиления борьбы с коррупцией как явлением, препятствующим социально-экономическому и духовному прогрессу, – говорит директор колледжа Темирбек Рахманов. – Главной задачей антикоррупционной политики является формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения и правового сознания, консолидация государства, общества и бизнеса в борьбе с этим социальным злом на основе взаимного доверия, ответственности и партнерства. Автомеханический колледж объявлен территорией без взяток. Разработан документ «Антикоррупционное обязательство», который подписывают и обязуются соблюдать все сотрудники и преподаватели учебного заведения. В колледже запрещено принимать от студентов и их представителей цветы, коробки конфет, торты и прочие подношения. А студентам нельзя дарить преподавателям и работникам любые подарки. Если будут выявлены подобные факты, обе стороны будут привлекаться к ответственности вплоть до исключения из колледжа. Лучший подарок от студента – знание и уважительное отношение к преподавателю и предмету преподавания. Кроме того, на территории автомеханического колледжа любые коррупционные разговоры, предложения, намеки запрещены. Они оскорбительны для всего преподавательского состава.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ