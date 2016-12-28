В Алматы 1700 детей приняли участие в Новогодней ёлке акима города

В Казахском государственном цирке прошла Новогодняя ёлка от имени акима города Алматы, в которой приняли участие 1700 детей, в т.ч. воспитанники детских домов, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей, социально уязвимых слоев населения, отличники учебы, активисты и др.

Также на Новогоднюю елку дополнительно приглашены 45 детей из Дома поддержки детей-сирот и детей из малоимущих семей «Мен өмірді сүйемін», Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих, Казахстанской ассоциации инвалидов - больных гемофилией, дети инвалидов войны в Афганистане и др.

В ходе праздничного мероприятия детям показали волшебное представление «Щелкунчик под куполом цирка» по мотивам сказки Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», а также выступления воздушных гимнастов, акробатов, клоунов, эквилибристов и дрессированных животных.

Сказочное действо сопровождалось музыкой знаменитого балета

П.И.Чайковского «Щелкунчик», известным акробатическим шоу-балетом Казгосцирка «Фарандоль» и объемным лазерным 3D-шоу.

Специально для Новогодней елки для детей были созданы новые цирковые номера, написана музыка, изготовлено большое количество костюмов и циркового реквизита. Новая программа синтезирует лучшие традиции циркового, театрального, музыкального и хореографического искусств. Режиссерско-постановочная группа, помимо развлекательной, ставила перед собой образовательную и воспитательную задачи.

Гости праздника получили подарки от акима мегаполиса: сладости, игрушки, сумки-наборы для творчества, канцелярские товары и др.