В Алматы на маршрут №70 выехали новые автобусы

В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, начавшие обслуживание маршрута №70.

Как доложил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов, в рамках обслуживания маршрута №70 частный перевозчик не располагал необходимым количеством подвижного состава, из-за чего со стороны пассажиров поступало много нареканий.

«Маршрут является довольно востребованным, поскольку начинается в мкр. «Кокжиек», проходит через центр города и заканчивается в мкр. «Горный гигант». Было принято решение организовать обслуживание маршрута ТОО «Алматыэлектротранс» с выделением необходимых автобусов. Это новые низкопольные 12-ти метровые автобусы экологического класса Евро-5, оснащенные кондиционерами, пандусами, камерами видеонаблюдения. Ожидаем, что пассажиропоток увеличится в несколько раз», - сообщил М.Исахов.

Ранее в рамках транспортной реформы новые автобусы вышли на обслуживание маршрутов №86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77.

В целом, в текущем году в Алматы были выделены средства на приобретение 388 автобусов, из них 165 - уже на маршрутах, оставшиеся 223 - выйдут до конца текущего года. Частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 79 уже на маршрутах. До конца года выйдут еще 32 автобуса, остальные 163 новых автобуса прибудут в первом квартале 2018 года.