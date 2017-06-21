В Алматы на русле реке Каргалы завершено строительство бетонных конструкций и ведется благоустройство прилегающей территории

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход строительства административного центра и социальных объектов Наурызбайского района, а также благоустройства вдоль реки Каргалы.

На сегодня завершено строительство бетонных конструкций на русле реки Каргалы общей протяженностью 7,7 км. Ведутся работы по обратной засыпке грунтом берегов, возведены три мостовых перехода.

Для обеспечения досуга жителей района в рамках социальной ответственности бизнеса ведется благоустройство вдоль русла реки.

Произведена посадка зеленых насаждений, организованы цветочные клумбы и альпийские горки – общая площадь зеленной зоны составляет 1 га. Устанавливаются малые архитектурные формы, детские игровые площадки, декоративные опоры освещения, ведется строительство пешеходных тротуаров.

Как доложили акиму города, уже в начале июля откроется новое здание акимата Наурызбайского района. Сейчас здесь ведется внутренняя отделка, начата поставка технологического оборудования, благоустраивается прилегающая территория. Перед пятиэтажным зданием планируется разбивка сквера площадью 1 га.

Завершаются работы по строительству нового здания РУВД и школы на 1200 мест. Завершено возведение поликлиники на 500 посещений. Данные объекты также будут сданы в эксплуатацию в начале следующего месяца.

В комплексе административных зданий, где будут располагаться районный ЦОН, почтамт, суд, прокуратура, управление юстиции, проводится внутренняя отделка. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на август текущего года.

В целом, в районе продолжаются работы по строительству жилья, пробивке магистральных улиц, ведется строительство дорог в мкр. Калкаман и Алтын Алаш протяженностью 17,3 км. Производится капитальный ремонт ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы протяженностью 2,08 км, предусматривающий уширение проезжей части до 4-х полос, реконструкцию моста через р. «Каргалы», устройство велодорожек протяженностью 2 км и тротуаров протяженностью 4 км.