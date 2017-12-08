В Алматы открылся ещё один бесплатный каток

В Турксибском районе Алматы возле ТЦ «Март» открылся еще один бесплатный каток для массовых катаний, доступный всем гостям и жителям города, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Он будет работать 24 часа в сутки с двумя техническими перерывами (в зависимости от состояния катка). Его общая площадь составляет 722 кв.м. Здесь расположены зоны быстрого питания и проката коньков, которые работают с 11:00 до 23:00 часов по выходным и с 12:00 до 22:00 по будням. Сумма аренды коньков составляет - 600 тенге в час. Также можно прийти и покататься со своими коньками совершенно бесплатно.

- Каток очень классный, лед почти как на Медеу. До этого ходили на различные арены, но теперь мы знаем, где нам покататься каждый раз. Сегодня с друзьями пришли со своими коньками. Можно покататься сколько угодно. Цена аренды коньков доступная и все они новые. Спасибо организаторам, - поделились своими впечатлениями гости катка Илья и Эдвард.

Ранее подобные ледовые катки официально открылись 1 декабря на пересечении улиц Жибек жолы - Абылай хана и перед парком Первого Президента РК. Их площадь составляет 800 и 840 кв.м.

Добавим, что через несколько дней бесплатные катки откроются в Ауэзовском районе на улице Жандосова в мкн. «Дубок» (общая площадь 924 кв.м.), в Бостандыкском районе на территории комплекса «Вилла ле Фиори» (600 кв.м.), в Медеуском районе на стадионе «Спартак» (в Центральном парке культуры и отдыха) - 800 кв.м, в мкрн. «Саялы» Алатауского района и в Наурызбайском районе на территории школы-гимназии №174.

Цены на прокат коньков и режим работы всех ледовых площадок одинаковы. Они предназначены только для массового катания. Катки будут работать до конца зимнего сезона, возможно и до середины марта в зависимости от погодных условий. Инициатором данного проекта выступил акимат города Алматы.