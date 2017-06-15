В Алматы отметили 70-летие поэта Нурлана Оразалина

Празднование состоялось в ГАТОБ имени Абая. Творческий вечер именитого литератора собрал множество гостей, среди которых представители творческой интеллигенции, депутаты Парламента РК, общественные деятели.



С юбилеем Нурлана Оразалина поздравил Глава государства. От имени Президента письмо из Акорды зачитал аким Алматы Бауыржан Байбек.

В поздравлении подчеркивается, что Нурлан Оразалин внес весомый вклад в развитие отечественной литературы, плодотворно работал в Парламенте РК, своей деятельностью подал молодому поколению пример патриотизма. Бауыржан Байбек присоединился к этому поздравлению и отметил, что стихи Нурлана Оразалина – это высокая литература.

Также были зачитаны поздравительные письма от имени глав палат Парламента республики, первых руководителей государственных органов страны.

Олжас Сулейменов подчеркнул, что Оразалин талантлив не только как писатель, но и как человек, а это дано не каждому: «Обаятельный, открытый, мудрый и твердый в своих убеждениях – таким он предстает в стихах... Может, именно его человеческий талант, самый главный в жизни, привлек к переводу его стихов известных русских поэтов России и Казахстана».

Также были процитированы высказывания в адрес Нурлана Оразалина его коллег, озвученные в разные годы. Так, Чингиз Айтматов особо отмечал, что поэзия Оразалина написана с большой любовью к Родине, со знанием казахской культуры и вместе с тем она интернациональна по своему духу.

«Лирические образы его поэтических произведений, возникшие в родных местах, выходят по тропе Вселенной на горизонт раздумий и общечеловеческих ценностей», – говорил Чингиз Айтматов.

Сергей Михалков отмечал, что творчество Оразалина способствует человеческому единению, пробуждению добрых чувств. «Я, как старейшина советской и постсоветской литературы, видавший на своем веку достаточно разных людей, восхищен порядочностью, человечностью, деловитостью и скромностью моего молодого друга, коллеги Нурлана Мыркасымовича Оразалина. Уверен, что он и своим литературным талантом, и неспокойным добрым сердцем, и организаторской способностью принесет много-много пользы для духовного единства народов наших стран...» – говорил именитый российский поэт.

В преддверии творческого вечера в российской «Литературной газете» вышел материал, посвященный 70-летию Нурлана Оразалина. Его автор Бахытжан Канапьянов сделал акцент на том, что поэзия юбиляра трогает сердце и душу. «Его поэтические строки – своеобразные степные витражи, когда вольно и свободно дышится запахом влажной земли, уходящим в бескрайнюю степь Казахстана в пору полноцветия. Именно там, в горах и предгорьях, рождаются родники поэзии», – подчеркнул он.

Депутат Мажилиса Куаныш Султанов отметил, что поэтические способности – великий дар, которым Нурлан Оразалин распорядился как настоящий творческий человек, его стихи – трепетные, добрые, лиричные.

В ходе творческого вечера юбиляр читал свои поэтические строки, прозвучали произведения его коллег по творческому цеху.

Юрий ЮРОВ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА