В Алматы продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей

В Алматы продолжаются работы по подготовке городского теплокомплекса к следующему отопительному сезону.

ТОО «Алматинские тепловые сети» с апреля по май 2017 года будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных сетей. В период проведения гидравлических испытаний потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Согласно рабочему графику с 9 часов 24 апреля до 17 часов 28 апреля испытания проводятся на теплосетях, расположенных в границах улиц: Аскарова – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык – Байжанова до санатория МВД;

С 9 часов 26 апреля до 17 часов 27 апреля аналогичные испытания пройдут в границах улиц: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара;

С 4 часов 26 апреля до 8 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

С 9 часов 27 апреля до 16 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Райымбека – Карасай батыра – Гайдара – Желтоксан;

С 9 до 16 часов 28 апреля испытания пройдут в границах улиц: Карасай батыра – Жандосова – Ауэзова – р. Б. Алматинка;

С 4 часов 2 мая до 17 часов 3 мая испытания пройдут в границах улиц: Сейфуллина – Тобаякова – Фурманова – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

С 4 часов 27 апреля до 17 часов 2 мая испытания будут проведены в границах улиц: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;

С 4 часов 3 мая до 17 часов 5 мая испытания будут проведены в границах улиц: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

С 9 часов 27 апреля до 17 часов 28 апреля испытания будут проведены в границах улиц: Заводская – Центральная;

С 9 до 16 часов 27 апреля испытания будут проведены в границах улиц: мкр. Кулагер, Ратушного – Рыскулова – Жансугурова – Сейфуллина – Успенского – Александрова – Тихова;

С 9 до 17 часов 28 апреля испытания будут проведены в границах улиц: Улугбека – Саина – Шаляпина – Садвакасова;

С 9 часов 27 апреля до 17 часов 2 мая испытания будут проведены в границах улиц: Таштитова – Суюнбая – Флотского – Янки Купалы;

Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов.

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону 378-06-65.