В Алматы прошла презентация дублированного на казахский язык фильма «Время первых/Алғашқылар дәуірі»

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил презентацию фильма Тимура Бекмамбетова о первом в истории выходе человека в открытый космос «Время первых/Алғашқылар дәуірі », дублированного на государственный язык выпускниками президентской стипендии «Болашак».

«Глава нашего государства всегда говорит, что мы должны дорожить богатством – знанием русского языка, это один из языков ООН. В свою очередь без английского языка не развивается ни наука, ни культура, ни искусство. И конечно же, это наш родной государственный язык. Это язык будущего, это наши традиции и знания, которые будут укреплять единство народа», - отметил Б.Байбек.

Роль космонавта Алексея Леонова в фильме исполнил Евгений Миронов, актером казахского дубляжа выступил Азамат Канапия. Его друга и напарника Павла Беляева сыграл Константин Хабенский, в казахской версии фильма свой голос подарил Гани Кулжанов.

«В фильме все действия происходят в космосе, в невесомости и нужно было дублировать так, как будто актер висит в воздухе и нет опоры, словно летит. В ситуации, когда герои в оригинале находились на морозе -30 градусов актеру дубляжа голосом нужно было показать, что ему холодно, он дрожит, будто он обессилен. Каждый актер дубляжа главных ролей записывался по 8 часов в день и выходил из студии просто без сил и эмоционально выгоревшим», - рассказала режиссер казахского дубляжа Айжан Жамшитова.

Специально для казахстанских кинозрителей актеры фильма и дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов записали видео обращение.

«Впервые этот фильм будет показан в Казахстане на казахском языке. Я не знаю казахский, но язык добра и профессии – он понятен всем. Хочу сказать спасибо за Вашу землю, потому что там происходили основные события, именно там 18 марта в снежное утро мы стартовали. Я никогда не видел казахскую степь белоснежной и потом когда я вернулся, я вернулся сказать людям и этой земле спасибо за то, что вы сделали», - подчеркнул человек, первым вышедший в открытый космос.

Вспомнить о человеческом подвиге и погрузиться в фильм на казахском языке предложили и главные актеры киноленты.

«Наш фильм – это история о людях, которые раз за разом совершали невозможное. Это хроника легендарного полета «Восход-2» с которого был совершен первый выход человека в космос. Без «Байконура», без Казахстана – это было бы невозможно», - отметил в своем видео обращении Константин Хабенский.

«Я очень рад представить вам сегодня наш фильм «Время первых» - это фильм о целой эпохе людей, которые рисковали своей жизнью для того, что бы совершить этот подвиг и потом гордиться им, что бы мы с вами гордились им», - добавил Евгений Миронов.

Работа над казахским дубляжем и сведением (впервые за время действия проекта по дубляжу фильмов на казахский язык финальное сведение проводилось в Казахстане на студии « Aray Media Group ») длилась около месяца.

Казахский – единственный язык дубляжа и первый фильм Тимура Бекмамбетова, дублированный на казахский язык. С 2011 года Корпоративным Фондом «Болашак» на казахский язык дублированы 18 зарубежных фильмов

Главные актеры казахского дубляжа фильма: Азамат Канапия (Евгений Миронов), Гани Кулжанов (Константин Хабенский), Бахытжан Альпеисов (Сергей Королев). Всего в дубляже приняло участие более 25 актеров, среди которых Ляйла Султанкызы, Адил Ахметов, Ислам Зейнуллаев, Шах-Мурат Ордабаев, Сагадилда Усупбалиев, Сырым Кашакабаев, Шехназа Кызыханова и др. Звукорежиссер Данияр Байбаков, звукорежиссер перезаписи Сергей Лобанов. Переводчик Жандаулет Турсынбай.