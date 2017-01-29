В Алматы прошла торжественная Церемония открытия 28-х Всемирных зимних студенческих игр, состоявшаяся на 12-тысячной «Алматы Арене».

Церемония продолжалась более двух с половиной часов и включала в себя культурно-развлекательную и протокольную части. В ходе театрализованного представления зрители познакомились с самыми важными этапами развития Казахстана, его культурой, многообразием традиций и ремесел, увидели оригинальное шоу, в котором участвовали более полутора тысяч артистов.

Клятву от имени спортсменов о честной борьбе принесла казахстанская фигуристка Айза Иманбек, а флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) вынесли известные спортсмены Василий Подкорытов, Данияр Елеусинов, Адилет Давлумбаев, Динара Садвакасова, Екатерина Айдова и Мариан Урдабаева.

С приветственным словом к участникам выступили Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также глава FISU Олег Матыцин.

- На этом стадионе собрались посланники сотен ведущих вузов планеты. Среди вас есть будущие олимпийцы, триумфаторы мировых первенств. Есть и те, кто свяжут карьеру с экономикой, политикой, бизнесом, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана подчеркнул приверженность нашей страны с первых дней своей Независимости идеалам единства, сотрудничества и устремлённости в безопасное будущее. - Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу спокойствия и толерантного развития. Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ и с таким усердием строился этот Ледовый дворец и другие объекты Игр, - отметил Глава государства. Также Нурсултан Назарбаев указал, что Универсиада стала своеобразным локомотивом развития спортивной инфраструктуры в городе. - Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних Универсиад построена Атлетическая деревня. Инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев. Арены станут центрами притяжения для массового спорта. Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон с доступным социальным жильём для более 1700 семей. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80-ти странах. Её аудитория составит более одного миллиарда зрителей. Мы видим, что Универсиада расправила крылья и готова к историческому старту, - резюмировал Президент Казахстана. Кроме того, Глава государства обратил внимание на уникальность места проведения Универсиады. - Алматы - это город с 1000-летней историей, колыбель независимости, где началась новая эпоха Казахстана. Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Город молодых. Город студентов. Здесь находится треть вузов Казахстана, в которых обучается 137 тысяч студентов. Легендарный и всеми любимый каток «Медеу» обретёт былую славу, вновь вдохнёт атмосферу грандиозной борьбы. «Шымбулак» алмазом засияет в короне Заилийского Алатау. Универсиада станет гимном здоровому образу жизни. Её эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации, - подытожил Нурсултан Назарбаев. В своем выступлении Президент Казахстана выразил благодарность за поддержку в организации турнира всем, кто принимал участие в подготовке глобального праздника, в том числе – трём тысячам волонтерам, а также Международной федерации студенческого спорта и её президенту О.Матыцину.

Глава FISU выразил признательность организаторам Игр и всему казахстанскому народу.

- От имени семьи FISU позвольте мне поблагодарить Президента, народ Казахстана и всех, кто причастен к этой Универсиаде за ваш тяжелый труд. Я убежден, что наследие Игр-2017 станет важным фактором для стабильности и благополучия Алматы на протяжении многих лет, - сказал Олег Матыцин.

Завершилась Церемония открытия красочным фейерверком.

Также 29 января, в первой половине дня, в Алматы прошла эстафета Огня 28-х Всемирных зимних студенческих игр, 100 участников которой пронесли главный символ Универсиады по центральным улицам города. Первым свой этап пробежал аким Алматы Бауыржан Байбек. А вечером 16 факелоносцев – представителей своих областей и городов сомкнули факела в единый Огонь, который был зажжен в чаше на «Алматы Арене» и символизировал начало Игр.

В спортивной части Универсиады 29 января состоялся хоккейный матч группы В между женскими сборными России и США. Россиянки с самого начала встречи повели массированное наступление на ворота соперниц и в итоге добились крупной победы – 7:1. Во многих других видах состоялись официальные тренировки, а завтра участники разыграют первые восемь комплектов наград. Станут известны победители и призеры в индивидуальных лыжных гонках классикой на 5 км у женщин и 10 км у мужчин, фристайле (акробатика, женщины и мужчины), горнолыжном супергиганте (женщины и мужчины) и сноуборде (параллельный гигантский слалом, женщины и мужчины).