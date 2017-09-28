В Алматы простились с видным государственным и общественным деятелем Узакбаем Карамановым

Проводить в последний путь государственного деятеля в Театр имени Мухтара Ауэзова пришли члены Правительства, депутаты Парламента, общественные деятели, родственники, друзья и близкие. Телеграмму соболезнования от Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева зачитал аким города Алматы Бауыржан Байбек.

В ней говорится, что Президент с глубокой скорбью воспринял известие о кончине видного государственного и общественного деятеля Узакбая Караманова.

«Узакбай Караманович всю свою жизнь беззаветно трудился во имя народа и процветания родной земли. Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности. Уверен, казахстанцы всегда будут помнить его имя и заслуги перед страной», – говорится в телеграмме.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в своем выступлении подчеркнул значительный вклад Узакбая Караманова в развитие строительства города Алматы. Он отметил вклад Узакбая Карамановича в архитектурно-строительный облик Алматы, построившего гостиницу «Казахстан», драмтеатр имени Ауэзова, Дворец молодежи и другие.

Телеграмму от премьер-министра Бакытжана Сагинтаева зачитал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье Узакбая Караманова. Будучи талантливым государственным и общественным деятелем, он использовал свои знания и богатый опыт для процветания Казахстана. Его светлый образ навсегда останется в памяти народа», – отмечается в телеграмме.

«Сегодня провожаем отца. Большое спасибо всем казахстанцам за такое внимание. Везде его знали, многие с ним работали, смело доверяли ему. Он всех поддерживал, делал добро. Люди помнили оказанное им внимание и заботу, подходили к нему. За эти качества Президент выбрал его на должность премьера, отец был на службе надежен, как кремень. Очень важно, что первое соболезнование поступило от Президента Нурсултана Назарбаева», – отметил сын видного государственного и общественного деятеля Нурлан Караманов.

В ходе церемонии прощания государственный деятель Аскар Кулибаев, депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и многие другие отметили, что Узакбай Караманов был человеком с большим сердцем, который посвятил всю свою жизнь на благо Казахстана.

«Где бы он ни работал, всегда проявлял себя с положительной стороны. Был очень внимательным и работящим. Месяц назад мы отмечали его 80-летний юбилей. Узакбай Караманович прекрасно выглядел, и то, что он ушел из жизни, для нас всех стало внезапным ударом. Мы его никогда не забудем», – сказал участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета министров Казахской ССР Султан Джиенбаев.

Узакбай Караманов в 1959 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт; в 1961 году – слушатель Высших инженерных курсов при Академии архитектуры и строительства СССР; кандидат технических наук; академик Международной экономической академии Евразии; академик Международной инженерной академии Республики Казахстан. Свой трудовой путь он начал в должности прораба Шубар-Кудунской автобазы Актюбинского облавтотреста. В разные годы работал директором комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой», в 1980 году стал заместителем министра легкой промышленности Казахской ССР, затем первым замом министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР, позже он был назначен первым заместителем министра строительства Казахской ССР. В 1989 году Караманов стал председателем Совета министров Казахской ССР, а в 1990 году был назначен премьер-министром Казахской ССР. Узакбай Караманов являлся президентом Международного фонда спасения Арала, также он избирался в Мажилис (Парламент) Казахстана.

Основатель Союза строителей Казахстана, обладатель целого ряда государственных наград СССР и Казахстана: Европейской премии в области окружающей среды «Золотой глобус». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Барыс» II степени; почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР и юбилейными медалями Республики Казахстан, золотой медалью «Инженерная слава» (Международная инженерная академия, 2016). Почетный гражданин Кызылординской области.

Узакбай Караманов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Похоронят видного государственного и общественного деятеля на кладбище «Кенсай».

Ирина ТУЛИНОВА