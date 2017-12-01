В Алматы проводили в последний путь народного писателя и поэта Музафара Алимбаева

Церемония прощания с одним из авторов первого гимна Казахстана прошла в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова. Здесь собрались родственники, друзья и коллеги известного литератора, общественные деятели. Проводить мастера слова в последний путь пришел аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Музафар Алимбаев по праву считается корифеем казахской литературы. Всю жизнь он очень плодотворно трудился, внес большой вклад в развитие казахского языка. Уверен, имя этого поэта и писателя народ будет бережно хранить в памяти долгие годы. Соболезную всем близким поэта и писателя в связи с тяжелой утратой для всей страны, – сказал глава города.

Тепло вспоминали Музафара Алимбаева и его коллеги по перу.

Музафар Алимбаев прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился 29 октября 1923 года в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1948 по 1958 год работал заведующим отделом журнала «Пионер», завотделом и заместителем главного редактора газеты «Қазақ әдебиетi». С 1958 по 1986 год – главным редактором журнала «Балдырған».

Первая книга стихов Музафра Алимбаева «Песни о Караганде» вышла в 1952 году, позже были опубликованы и другие сборники. Многие его поэтические произведения превратились в песни. Кроме того, мастер слова внес большой вклад в развитие казахской литературы и как переводчик. Один из его самых значимых трудов в этой области – сборник пословиц и поговорок народов мира на казахском языке.

После обретения Казахстаном независимости в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна страны. Музафар Алимбаев принял в нем участие и в итоге стал одним из авторов главного музыкального символа страны.

Музафар Алимбаев скончался 26 ноября на 94-м году жизни.

Елена СОКОЛОВА