В Алматы состоялся бизнес-форум «Казахстан – Израиль»

В нем приняли участие предприниматели двух стран, представители акимата Алматы

– Для нас это важное событие, где мы можем обсудить укрепление двустороннего сотрудничества и установить прямые контакты между предпринимателями двух стран, – отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмас Мадиев. – Сотрудничество между Израилем и Казахстаном активно развивается. Израиль занимает пятое место среди азиатских торговых партнеров Казахстана. Основными статьями импорта являются сельхозпродукция, промышленное оборудование и фармакологическая продукция.

Алматы и Тель-Авив с 1999 года являются городами-побратимами. Товарооборот между городом Алматы и Израилем в 2016 году составил 14,3 млн долларов, только за два месяца текущего года взаимный товарооборот показал рост на 12%. Пятая часть импорта товаров из Израиля в РК приходится на наш город. И, несмотря на финансовый кризис, работу в этом направлении необходимо усиливать.

В Алматы зарегистрировано 80 совместных предприятий и 78 предприятий с участием израильского капитала.

В рамках подписанного меморандума мы сотрудничаем в области сельского хозяйства и безопасности. Но мы ожидаем новые проекты из Израиля. Большой интерес представляет область инноваций и пищевой промышленности. Серьезным резервом активизации двустороннего сотрудничества может стать участие израильских компаний в развитии специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и индустриальной зоны Алматы. Данные проекты реализуются под патронажем и при непосредственном участии государства, что делает их особо привлекательными для вложения инвестиций.

Мы приглашаем израильские компании локализовать производства в Алматы и участвовать в импортозамещении. Для этого у нас созданы все необходимые условия, на законодательном уровне принят комплекс мер по поддержке инвесторов, есть гарантированный рынок сбыта.

Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку заинтересованным компаниям. Для этого при акимате города функционирует Центр обслуживания инвесторов, который сопровождает инвестиционные проекты на всех стадиях реализации.

Со своей стороны чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Казахстане Михаил Бродский подчеркнул, что некоторые израильские компании, участвующие в форуме, уже имеют опыт работы в нашей стране и зарекомендовали себя как надежные партнеры. Другие только начинают работать и будут рады узнать о новых возможностях.

– Алматы представляет для израильского бизнеса особый интерес, – отметил Михаил Бродский. – У вас хорошие климатические условия, плодородные земли, развитая инфраструктура. Израиль известен во всем мире своим опытом в области безопасности. Это очень важно в свете всплеска терроризма во многих странах, думаем, что наши технологии будут интересны и для Алматы. Со своей стороны и Израиль заинтересован в продуктах казахстанских фермеров, в частности в импорте мяса, так как сегодня оно закупается в Австралии и Новой Зеландии по достаточно высокой цене. К нам уже поступили выгодные предложения из вашей страны.

Бродский подчеркнул, что в этом году будет широко отмечаться 25-летие дипломатических отношений Израиля и Казахстана. В мае планируется много культурных мероприятий, в частности в Алматы.

В завершение форума был подписан меморандум по реализации в Казахстане производства продукции компании Airspan для сетей 4G и 5G.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ