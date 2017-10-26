В Алматы состоялся семинар для представителей первичных партийных организации

В Алматинском городском филиале партии «Нұр Отан» на базе Школы политического менеджмента состоялся семинар с участием председателей крупных первичных партийных организации города. На повестке дня были рассмотрены вопросы «О переходе казахского языка на латинскую графику» и «Роль ППО в реализации партийных проектов».

В мероприятии приняли участие представители Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан» Кайым-Мунар Табеев, региональный лектор Школы политического менеджмента по городу Алматы Бахыт Турабекова, руководители крупых предприятии и представители СМИ.

Семинар открыл и выступил перед участниками Заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан» Кайым-Мунар Табеев.

-На региональной площадке Школы политического менеджмента партии «Нұр Отан» регулярно проводятся семинары-тренинги для депутатов маслихата, сотрудников филиала, партийного кадрового резерва, а также для первичных партийных организации. На семинарах обсуждаются самые актуальные темы. Наша цель повышение профессиональных навыков и знаний партийцев, - отметил Кайым-Мунар Табеев.

Основные преимущества латинской графики в ходе семинара рассказала лектор, кандитат политических наук, доцент политологии, преподаватель университета КазУМОиМЯ им. Абылайхана Бахытгуль Турабекова.

- Программа модернизации общественного сознания, предложенная Главой государства, предполагает реализацию ряда реформ, одним из которых является перевод казахского языка на латинскую графику. Учитывая актуальность данной темы, мы пригласили вас принять активное участие в обсуждении и выразить свое мнение по пути к переходу к латинице», - отметила Бахыт Турабекова.

В ходе тренинга участники обсудили вопросы о роли партии «Нұр Отан», ознакомились с формами и подходами в реализации партийных проектов, рассмотрели роль первичной партийной организации в осуществлении проектной деятельности партии. Также, участниками семинара были выработаны рекомендаций по совершенствованию деятельности в реализации партийных проектов.

По итогам семинара принявшим участие в мероприятии председателям первичных партийных организации были вручены сертификаты от Школы политического менеджмента.

Пресс-служба АГФ пратии «Нуротан»