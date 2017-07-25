В Алматы в Атлетической деревне открылся Центр обслуживания населения Алатауского района

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил открывшийся в Атлетической деревне Центр обслуживания населения Алатауского района с пропускной способностью до 1,5 тысяч человек в день.

Центр обслуживания населения Алатауского района состоит из восьми секторов: операционный зал, сектор самообслуживания, накопительный сектор, сектор социальных услуг, документирование, регистрация граждан, выдача готовых документов, консультация.

По словам директора филиала ЦОН по городу Алматы Данияра Ахметова, для удобства горожан работает сектор самообслуживания «Connection Point», в котором можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка на очередь в детский сад, выдачу адресной справки, справки о пенсионных отчислениях, подачу заявления на регистрацию брака и т.д.

В новом помещении, рассчитанном на одновременном обслуживании до 1,5 тысяч человек в день, организованы просторные и удобные залы, которые оснащены новой мебелью в рамках проекта «Наследие Универсиады». Здание также оснащено удобными пандусами, лифтом и кнопкой вызова для посетителей с ограниченными возможностями.