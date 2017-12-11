В Алматы в честь 20-летия столицы наградили казахстанцев, внесших вклад в развитие Астаны

Во Дворце Республики в честь 20-летия столицы прошла торжественная церемония вручения премии «Астана - ардағым» деятелям, прожившим либо родившимся в городе Алматы и внесшим вклад в становление и развитие столицы Астаны.

Ровно 20 лет назад, 10 декабря, Указом Главы государства Н.А. Назарбаева столицей Республики Казахстан был объявлен город Астана. В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что инициатива Елбасы о переносе столицы родилась в сложнейшие для страны 90-е годы. Тогда мало кто верил в реальность этого беспрецедентного замысла. История доказала - насколько это было дальновидным, жизненно необходимым для молодого независимого государства решением.

«Сегодня Астана - состоявшийся политический центр страны, символ модернизации и пример для других регионов. Столица стала признанным городом мира, где благодаря высочайшему международному авторитету Елбасы, прошли саммиты ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, съезды лидеров мировых и традиционных религий. Значимым мировым событием стало проведение в Астане международной выставки ЭКСПО-2017. На стыке веков Казахстан стал единственным государством, где не только перенесли столицу, но и построили ее практически «с нуля». Как сказал наш Президент, «в самые тяжелые 1990-е годы Астана дала нам крылья надежды и научила побеждать в больших трудностях», - отметил Б.Байбек.

Аким Алматы подчеркнул, что это историческое решение, как и объявление Независимости, принятие Конституции, национальной валюты, государственных символов, состоялось в городе Алматы. И сегодня, будучи финансовым и экономическим магнитом, Алматы гармонично дополняет политический центр нашей страны - Астану.

«Алматинцы – деятели науки, культуры, искусства, спорта, конечно же, государственные служащие стали первопроходцами Астаны, вместе со всеми казахстанцами внесли огромный вклад в становление молодой столицы. Мы всегда будем этим гордиться! Перенос столицы ознаменовал не только рождение современного города в сердце Евразии, но и вдохнул новую жизнь в Алматы. Наш город стал крупнейшим мегаполисом Центральной Азии, деловым центром страны, где мощный импульс получил «средний класс». Благодаря постоянной поддержке Елбасы, развиваются культура, образование, наука, спорт и туризм. Преобразился облик нашего города - изменилась инфраструктура, построены современные здания, школы, больницы, детские сады. Территория Алматы увеличилась в два раза и появилось два новых района – Алатауский и Наурызбайский. Сегодня мы ведем масштабную модернизацию городского пространства по европейским стандартам», - отметил Бауыржан Байбек.

. Премия «Астана - ардағым» была присуждена по 20 категориям, в т.ч. в области образования и науки, архитектуры и строительства, искусства и кинематографии, журналистики и литературы, здравоохранения, спорта и др. Ранее отбор номинантов проходил при участии конкурсной комиссии посредством открытого интернет-голосования на сайте http://astana.ardaq.kz

Так, лауреатами премии «Астана - ардағым» за вклад в становление столицы стали:

1. За вклад в развитие Астаны в области науки - директор Центрального государственного музея Нурсан Алимбай;

2.За вклад в развитие Астаны в области спорта – заслуженный тренер Казахстана и общественный деятель Темирхан Досмухамбетов;

3.За вклад в развитие Астаны в области здравоохранения - главный врач родильного дома №1 Алматы Наурызбай Ракишев;

4.За вклад в развитие Астаны в области образования – первый ректор Евразийского Национального университета Мырзатай Жолдасбеков;

5.За вклад в развитие Астаны в области строительства – председатель Совета директоров «Базис-А» Александр Белович, инженер-строитель Осман Шаханов;

6.За вклад в развитие Астаны в области архитектуры – автор жилых комплексов «Нурсая», «Триумфальный», мечети «Хазрет Султан», Фонда и библиотеки Первого Президента РК Токтар Ералиев

7.За вклад в развитие Астаны в области инноваций - врач-инфекционист Карлыгаш Абдиева;

8. За вклад в развитие Астаны в области искусства – член Академии художеств РК Амандос Аканаев, заслуженный деятель Казахстана и автор памятника «Абая» в городе Астана Болат Досжанов, директор моды «Құралай» Куралай Нуркадилова;

9. За вклад в развитие Астаны в области литературы - писатель и лауреат Международной литературной премии «Алаш» Рамазан Думан, поэт Райымбек Маралтай;

10.За вклад в развитие Астаны в области информации - главный редактор газеты «Айқын» Нурторе Жусип, лауреат премии Союза журналистов РК Максим Золотухин и генеральный продюсер 31 канала Нуржан Мухамеджанова;

11.За вклад в развитие Астаны в области кинематографии – заслуженный деятель искусств РК Ермек Шинарбаев и актер Адиль Ахметов;

12.За вклад в развитие Астаны в области музыки – автор песни «Астана – арман кала» Марат Омаров и народная артистка РК Нагима Ескалиева.

Напомним, что будущий год является юбилейным для столицы Казахстана. В Алматы запланирован целый ряд масштабных культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки, посвященные празднованию 20-летия столицы Астаны.