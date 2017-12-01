В Алматы в День Первого Президента РК открылись бесплатные ледовые катки

Сегодня в Алматы открылись два новых бесплатных катка перед Парком Первого Президента Казахстана и по улице Жибек жолы, между ул.Желтоксан и пр. Абылай хана. До 16 декабря в мегаполисе откроется еще семь ледовых площадок в остальных районах мегаполиса.

Ледовые площадки доступны для всех гостей и жителей мегаполиса 24 часа в сутки. Кроме того, для горожан организованы точки питания и аренда коньков. Прокат коньков на 1 часа составит 600 тенге. Режим работы проката коньков с 10 утра до 22.00 часов в будни дни, в выходные с 12-00 до 00.00 часов.

«Ледовые, детские и спортивные площадки устанавливаются для создания благоприятных условий занятия горожан спортом на свежем воздухе. Катки абсолютно бесплатные и любой желающий может прийти со своими коньками и покататься в любое время, провести время с семьей», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Отметим, что в Алматы за последние два года также обустроены 732 дворовые площадки. Это каждая пятая площадка в городе. В рамках проекта «Спорт в моем дворе» порядка 6 тыс. детей бесплатно занимаются на 75 дворовых спортплощадках с профессиональными инструкторами. К 2020 году планируем охватить все 600 спортплощадок города.

Первый зимний уик-энд в городе ознаменуется множеством интересных событий. Гид от «Вечерки» поможет составить собственный маршрут выходного дня по самым увлекательным и полезным событиям мегаполиса.