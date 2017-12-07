В Алматы в районе рынка «Алтын Орда» в ближайшую неделю будет организован проезд по временной дороге

В настоящее время согласно проекту по уширению проезжей части участка км 786-790 (км 16-19 в районе рынка Алтын-Орда) автомобильной дороги «Алматы-Бишкек» начались строительно-монтажные работы. Для повышения пропускной способности проезд планируется расширить с 4-х до 10 полос.

До конца 2019 года дорожным строителям предстоит выполнить значительный объем работ, а именно: уширить дорогу с 4-х до 10 полос, возвести мост через реку Аксай и разворотную эстакаду на 16 км.

Кроме того, для обеспечения безопасности и удобства пешеходов предусмотрено строительство 4-х надземных пешеходных переходов - в районе ТРЦ «Апорт», УТК «Алтын Орда» (существующий переход), ЖК «Асыл Арман» и в районе п.Райымбек.

В данный момент, за рынком «Алтын Орда» в западном направлении, начаты земляные работы по уширению земляного полотна и работы по переустройству коммуникаций (водопровод, газопровод, связь и электролинии), ведутся подготовительные работы для строительства опор надземных пешеходных переходов и эстакад. Данное сооружение необходимо для обеспечения разворота транспортных средств в западную сторону города и во избежание образования затора на существующей эстакаде восточнее ул.Ауэзова по пр.Райымбека г.Алматы.

В рамках строительно-монтажных работ предусмотрена объездная дорога шириной 15 метров, а также временный мост, которые начнут действовать в ближайшую неделю.

Завершение строительно-монтажных работ по ремонту участка планируется в 2019 г.

Источник пресс-служба КазАвтоЖол