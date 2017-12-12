В Алматы в рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией прошел форум «Молодёжь против коррупции»

В ходе форума, который посетило более 1200 студентов колледжей, были вручены грамоты и памятные призы победителям конкурса патриотической песни, социальных видеороликов на антикоррупционную тематику проекта «Тайный покупатель».

Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты. Факты коррупции, имеющие место в сфере образования, оказывают растлевающее и разрушительное влияние на процесс формирования казахстанской молодежи и ее нравственные устои.

– Мы большое значение придаем профилактике коррупции именно в молодежной среде, потому что Алматы – город молодых, каждый пятый молодой казахстанец живет именно в этом городе, а студенты и преподаватели составляют 1/3 его части. Важно смолоду прививать настрой против коррупции, лжи и мошенничества. Если сегодня они получат этот иммунитет, то и во взрослой жизни будут придерживаться этих принципов и поддерживать политику государства, – сказала руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы Айгуль Байханова.

Цель мероприятия, организованного городским Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, формирования нравственно-этических ценностных основ антикоррупционного поведения, а также нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции у молодежи, укрепление доверия молодежи к институтам государственной власти.

– Управлением молодежной политики города, молодежным крылом «Жас Отан» и нами была проведена большая работа. Проводились различные конкурсы на создание социальных роликов и рисунков на эту тематику. Были проведения акции «Тайный покупатель», где проверяли качество предоставляемых госуслуг, возможность получить услугу окольными путями. К сожалению, такие разговоры, как «можем решить за определенную сумму», были», – рассказала Байханова.

На форуме лидер движения G-38 Айсулу Ерниязова передала антикоррупционную эстафету «Адал бол» от имени вузов Алматы колледжам города. В своем выступлении она призвала всех представителей молодежи и общества бороться с коррупцией сообща и начать борьбу в первую очередь с себя.

КГП на ПХВ «Центр информации и анализа» Управления внутренней политики города провело оценку качества оказания государственных услуг.

В ходе исследования выяснилось, что подавляющему большинству (90,1%) опрошенных горожан не приходилось делать материальные подарки сотрудникам госучреждений или обращаться за помощью к влиятельным людям для получения государственной услуги. Лишь 2,0% респондентов делали материальные подарки и еще 0,8% обращались за помощью к влиятельным людям.

Юлия ЖОРОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА