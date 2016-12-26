В Алматы воспитанники детских домов приняли участие в Президентской новогодней ёлке

В Алматы прошла новогодняя ёлка от имени Президента Республики Казахстан, в которой приняли участие более 200 детей – воспитанников детских домов и оставшихся без попечительства родителей. Гостей утренника посредством видеообращения поздравил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Дорогие ребята, приближается самый удивительный праздник – Новый год! На дворе зима, но в наших домах царит тепло и мир. Города и села нашей большой страны украшают новогодние елки, под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки, вокруг них будут водить хоровод, взявшись за руки. Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год вы держались друг за друга, поддерживали и приходили друг к другу на выручку. Дружба – главное в нашей жизни, помогая друг другу в добрых делах, помогая взрослым вы растете и становитесь лучше. Весь наш народ – одна большая семья. Новый год – время волшебства и чудес, мы взрослые тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей Родине могут претворить в жизнь любую мечту, знаю, что вы все заслужили этот праздник. В уходящем году вы приумножили свои знания, улучшили спортивные рекорды, главное - не останавливаться на достигнутом, все вы – молодые граждане Независимого Казахстана, успех нашей страны открывает дорогу к хорошему будущему для каждого из вас. От всей души поздравляю вас с Новым годом, пусть все мечты исполнятся. Желаю счастья и радости», - отметил в своем видеообращении Глава государства.