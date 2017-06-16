В Алматы вручили еще 168 очередникам ключи от новых квартир в Атлетической деревне

Аким Алматы Бауыржан Байбек вручил ключи от новых квартир в Атлетической деревне 168 семьям очередников, среди которых инвалиды, многодетные и неполные семьи, госслужащие, бюджетники и военнослужащие.

Всего за последние 5 лет в Алматы распределено почти 10 тысяч квартир. До конца 2017 года планируется распределить еще 4,5 тысяч квартир, таким образом, по итогам года каждая четвертая семья, стоящая в очереди, получит свое жилье.

В настоящее время в Атлетической деревне из 1 748 квартир Управлением жилья направлены списки прошедших жилищную комиссию на 1 665 квартир. Заключены договора аренды с последующим выкупом на 900 квартир.

Сегодня в городе принимаются все необходимые меры по достижению максимальной прозрачности принятия решений по распределению жилья населению. Теперь постановка в очередь и ее передвижение осуществляется только в электронном режиме на портале Электронного правительства. Впервые внедрена электронная инвентаризация очереди, теперь очередникам не нужно ежегодно приходить в Управление жилья на перерегистрацию, это производится дистанционно. Впервые в целях информирования очередников применена практика СМС-рассылок.

До конца года будет внедрен механизм распределения квартир среди очередников без участия человеческого фактора в полностью автономном режиме. Кроме того, в целях прозрачности процесса распределения жилья в «Атлетической деревне» все списки претендентов согласованы с прокуратурой города Алматы.

Аким Алматы также посетил новую поликлинику на территории Атлетической деревни, предназначенной для оказания высококвалифицированной медицинской помощи для населения, а также новый ресторан казахской кухни «Nomads».

Комплекс Атлетической деревни занимает территорию более 23 гектаров и состоит из 14 жилых домов. Его территория оснащена современными системами видеонаблюдения, контроля доступа и пожаротушения. Здесь будут функционировать ЦОН, поликлиника, супермаркет, фитнес-центр, салон красоты, отделения банка и почты, опорный пункт полиции. Для жителей комплекса с учётом их пожеланий будут открыты женский клуб, детский центр развития, досуговый центр. На сегодня для новосёлов Атлетической деревни существуют особые условия в секциях спортивного комплекса «Алматы Арены».

Стоит отметить, что Алатауский район стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. С момента создания района число жителей увеличилось в 1,5 раза - до 200 тыс. человек. За 8 лет только из бюджета города в район вложено более 200 млрд. тенге, построены: спортивный объект международного уровня Алматы Арена, акимат, суд, прокуратура, налоговая, СпецЦОН, РУВД, современные объекты культуры, школы, детские сады, поликлиники и больница, строится новая мечеть, реконструирован Большой алматинский канал, укреплены берега реки Боралдай и др.