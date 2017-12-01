В Алматы запущена новая взлетно-посадочная полоса аэропорта

В День Первого Президента Республики Казахстан аким Алматы Бауыржан Байбек принял участие в открытии новой взлетно-посадочной полосы аэропорта города, которая позволит принимать самолеты в условиях ограниченной видимости и сделает аэродром практически всепогодным.

Реконструкция была проведена в короткие сроки с мая по ноябрь. За счет частных инвестиций полностью заменено покрытие по всей длине полосы, построены две новые скоростные рулежные дорожки, установлена новая светосигнальная система, полностью заменено все электрооборудование. Установленная светосигнальная система немецкого производства отвечает требованиям категории «III B» ИКАО и позволит принимать самолеты в условиях ограниченной видимости (горизонтальная видимость не менее 75 м, вертикальная видимость – 0 м), что сделает аэродром Алматы практически всепогодным.

«Ранее крупные перевозчики при невозможности приземления теряли до 7,5 млн. долларов, получая убытки из-за тумана. В данный момент это проблема решена. Кроме того, в полной готовности снегоуборочные машины для поддержания аэродрома, восьмиметровые снегоочистители, противообледенительная техника для самолетов с запасом в млн. литров на 1,5 года и есть сухие смеси – реагенты против обледенения полос. Наша задача повысить качество и улучшить все показатели сервиса. Аэропорт готов полностью к зимней навигации», - доложил главе города президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов.

У модернизированной полосы значительно увеличена несущая способность покрытия и теперь будут сняты ограничения по количеству и массе принимаемых воздушных судов. В следующем году, после стыковки новых скоростных рулежных дорожек значительно увеличится пропускная способность взлетно-посадочных операций на аэродроме - с 13 до 24 в час, в связи с возможностью быстрого освобождения взлетных полос.

Сегодня же в Алматы запустили двустороннее движение через мост через р.Малая Алматинка по улице Б.Майлина в районе аэропорта. Данный мост, общей протяженностью 42,6 метров, был построен в 1960 году и находился в аварийном состоянии.

Как доложили главе города, для обновления конструкции произведены работы по полному демонтажу железобетонного пролетного строения и монтажу металлического с устройством монолитной железобетонной плиты, замене ригелей опор моста, переустройству инженерных сетей, асфальтированию и др. Произведена установка барьерного и перильного ограждения.