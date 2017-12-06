В Астане прошли презентации проектов Карты индустриализации и церемонии награждения победителей премий «Парыз» и «Алтын сапа»

В рамках телемоста состоялось 11 прямых включений из всех регионов страны, в ходе которых Президенту Казахстана были показаны наиболее значимые объекты Карты индустриализации.

- Ежегодный ввод в действие наиболее значимых проектов индустриализации стал хорошей традицией. Сегодня мы осуществили запуск 25 проектов в сферах металлургии, промышленности, строительных материалов, машиностроения, транспорта и логистики, – сказал Глава государства.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил верность взятого курса на масштабную индустриализацию страны, полностью отвечающего вызовам времени.

- По всей стране за годы индустриализации было введено более 1 тысячи новых производств, создано свыше 100 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы запустили проект ТОО «Giessenhaus» по производству легированного алюминия, а в перспективе, автомобильных дисков. К сотрудничеству привлекаются известные транснациональные компании, такие как POSKO, «Евразхолдинг», Tenaris, «Полиметалл», являющиеся признанными лидерами в своих сегментах, - сказал Президент Казахстана.

Особое внимание Глава государства акцентировал на вопросах развития производственной кооперации и сотрудничества в сфере автомобилестроения, в частности, особо отметил начало процесса сборки электромобилей на мощностях казахстанских автозаводов.

- Сегодня в Казахстане собирают различные модели автотранспортных средств 18-ти известных брендов. Мы стали экспортировать их в Китай, Россию, Таджикистан, Узбекистан и другие страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отдельно остановился на увеличении объема производства в несырьевом секторе и подчеркнул его значимость для нужд экономики страны.

- В химической промышленности транснациональная компания «Еврохим» начала строительство завода по выпуску сложных удобрений. На 14 фармацевтических предприятиях внедрили международные стандарты ДжиЭмПи. Сегодня был дан старт еще одному проекту, который АО «Химфарм» реализует совместно с крупной фармацевтической компанией «Польфарма». В строительной отрасли по базовым стройматериалам была преодолена импортозависимость. Реализовано свыше 180 проектов, в том числе с участием таких иностранных компаний, как Heidelberg, KNAUF, Basf, Sika и другие, - сказал Глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важное значение инфраструктурного развития в контексте диверсификации экономики и рассказал присутствующим о запуске в рамках программы «Нурлы жол» мультимодального Евразийского транспортного коридора и завершении строительства международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»

- За эти годы построено 2 тысячи километров железнодорожных линий, 5 тысяч километров автомобильных дорог. Реконструированы морские и воздушные гавани. В порту Курык введены в эксплуатацию железнодорожный и автомобильный паромные комплексы. В результате реализации проектов СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и морского порта Ляньюньган объем транзитных контейнерных перевозок через Казахстан в направлении Азия-Европа ежегодно удваивается. Это позволит к 2020 году повысить доходы страны от транзита до 5 миллиардов долларов, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства, отмечая успешность проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», поручил Правительству выстроить системную работу по практическому внедрению и использованию научных изобретений в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, продемонстрированных на выставке.

- На территории ЭКСПО будут созданы Международный финансовый центр «Астана», Международный центр по развитию «зелёных» технологий и инвестиций, Международный технопарк IT-стартапов. Необходимо обеспечить своевременный их запуск и полноценное функционирование, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Глава государства указал на необходимость внедрения в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» технологий Индустрии 4.0., а также усиления сотрудничества в данной сфере с индустриально развитыми странами и государствами ЕАЭС. Кроме того, Президент Казахстана обратил внимание на важность подготовки специалистов с современными навыками в сфере цифровых технологий.

Нурсултан Назарбаев отдельно отметил развитие инвестиционного сотрудничества, в том числе членство Казахстана в Комитете по инвестициям ОЭСР, подписание Страновой программы сотрудничества, а также принятие национальной инвестиционной стратегии, благодаря которой в стране уже успешно работают многие транснациональные компании и стратегические инвесторы.

В связи с этим Глава государства поручил Правительству принять необходимые меры по созданию условий для возвращения в страну капиталов, размещённых за рубежом, продвижению казахстанских товаров на экспортные рынки, а также усилению внимания вопросам развития предпринимательства и улучшения бизнес среды.

В заключительной части мероприятия Президент Казахстана вручил премии конкурса «Алтын сапа»: «Лучший индустриальный проект» - сопредседателю совета директоров ТОО «Giessenhaus» В.Литуеву, «Лучший инновационный проект» - руководителю проекта ТОО «Recycling Company» А.Рябинину, «Лидер качества» - председателю правления ТОО «Казфосфат» М.Есенову, «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию» - директору полного товарищества «Абзал и Компания» М.Ералиеву. Премия гран-при конкурса «Парыз» вручена руководителю ТОО «Евразийская группа» А.Машкевичу. Специальная премия по результатам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса вручена акиму г.Астаны А.Исекешеву.