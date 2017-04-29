В Департаменте юстиции г. Алматы завершилось проведение аттестации

В Департаменте юстиции г. Алматы завершилось проведение комплексной аттестации административных государственных служащих. В целом в департаменте работают 182 административных государственных служащих, из них аттестации подлежали 133, остальные сотрудники были освобождены от прохождения аттестации по основаниям, предусмотренным указом Президента.

По результатам второго этапа тестирования 108 служащих прошли оценку личных компетенций с результатом «эффективно», 17 – «превосходно» и 8 – «удовлетворительно».

На третьем, завершающем этапе проведено собеседование административных государственных служащих. В состав аттестационной комиссии были включены представители самой разносторонней общественности: член общественного совета МЮ РК, депутат маслихата, преподаватели вузов и др.

Все это было сделано для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность аттестации.

Собеседование проходило в течение недели, каждому сотруднику территориального и районного звеньев было задано равное количество вопросов по профильным и компетентностным знаниям. Членами комиссии обращалось особое внимание на умение служащими понимать выполняемую ими работу в рамках должностных обязанностей и сопоставлять ее со стратегичискими индикаторами Министерства юстиции РК. При изучении степени компетентности и профильных вопросов внимание членов комиссии также уделено информированности и ориентации на потребителя услуг, поскольку в большей степени работа департамента сопряжена с качеством оказания государственных услуг населению.

По результатам аттестации рекомендовано к повышению в должности 15 служащих, или 11,9%, не соответствуют занимаемой должности и рекомендованы к понижению 3,9% сотрудников, остальные служащие по рекомендации аттестационной комиссии соответствуют занимаемой должности.

Это, на мой взгляд, неплохой результат для такого крупного департамента, задачи которого практически полностью сопряжены с жизнедеятельностью каждого гражданина – от рождения, оказания практически всех основных услуг, которые требуются гражданам в процессе жизни.

Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать – необходимо принять комплекс мер по работе с персоналом, уделив внимание развитию их слабых компетенций.

Хотелось бы отметить, что проведенная аттестация как завершающий этап реформы госсслужбы позволила дать новую оценку нашим государственным служащим. Ранее при подборе кадров в большей степени нами обращалось внимание на знание кандидатами соответствующего законодательства и соответствие их квалификационным требованиям. Настоящая аттестация открыла перед нами новые возможности – оценивая действующих служащих, мы смогли дать им характеристику по всем основным компетенциям.

Оценивая профильные познания, мы не просто сосредоточились на должностных обязанностях сотрудников, важный акцент был сделан на умение видеть перспективы своей деятельности, достигаемые показатели, умение сопоставлять свою работу с утвержденными программными документами и плановыми индикаторами, утвержденными министерством.

Я думаю, что данная аттестация позволила определить уровень профессиональной подготовки, а также потенциал служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения.