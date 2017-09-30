В городском филиале партии «Нур Отан» обсудили вопросы привлечения горожан занятиям физической культурой и состояние общественного здравоохранения

В городском филиале партии состоялось расширенное заседание экспертной группы, где были рассмотрены вопросы здравоохранения в рамках реализации предвыборной программы «Нур Отана», вопросы дальнейшего совершенствования службы общественного здравоохранения в Алматы, анализ обращений граждан, поступивших в городской филиал по итогам первого полугодия 2017 года. Также в ходе заседания были обсуждены вопросы деятельности Управления физической культуры и спорта по привлечению горожан занятиями физической культурой и спортом, в том числе детей на базе детско-юношеских спортивных школ.

Открывая заседание, руководитель экспертной группы, член депутатской фракции партии «Нур Отан» в маслихате города Алматы Болат Садыков отметил, что информационные и цифровые технологии в рамках поручения Главы государства Нурсултана Назарбаева широко внедряются в сфере здравоохранения. До 1 ноября планируется обеспечить стопроцентный охват медицинскими системами. Реализуются 37 проектов в рамках ГЧП. Здравоохранение мегаполиса развивается на системной основе. Глава государства в ходе визита в Алматы посетил и открыл 37-ю поликлинику, построенную в рамках ГЧП.

В отчете руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы Абил Донбаев проинформировал, что с начала 2017 г. в мегаполисе проведено 2,5 тысячи спортивных мероприятий с охватом около 400 тысяч человек. Среди них такие крупные мероприятия, как «Тур Алматы», «Ұлы дала ойындары». С 2016 года начата реализация программы поддержки массового спорта «Спорттық Алматы». Для сравнения, если в 2014 году спортом занималось 26,5% населения города, то в 2016-м данный показатель достиг 29%. В прошлом году построено 290, в текущем году строится дополнительно 470 детских площадок, мини-футбольных полей во дворах домов.

В своем выступлении заместитель руководителя Управления здравоохранения Жанар Кенжебаева отметила, что работы по предоставлению медицинских услуг в городе осуществляются полным объемом. В 2016 году внедрен пилотный проект создания региональной службы общественного здравоохранения по г. Алматы. Также в управлении с 2016 года функционирует отдел развития общественного здравоохранения и ПМСП.

Азат АЛТЫБАЕВ