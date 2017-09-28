В мегаполисе продолжают активно обсуждать переход казахского алфавита на латиницу

Очередное заседание регионального совета «Мирас», посвященное этому вопросу, состоялось в Национальной библиотеке РК. Во встрече приняли участие члены партии «Нур Отан», ученые, педагоги, общественные деятели. Модератором выступила первый заместитель председателя алматинского филиала «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова.

– Переход казахского алфавита на латиницу – очень важный вопрос, который требует пристального внимания не только ученых, но и всего народа, поэтому никто не должен оставаться в стороне, – подчеркивает она. – Общими усилиями мы сможем принять верное решение – утвердить именно тот вариант алфавита, который будет максимально удобен в использовании и в то же время сохранит особенности казахского языка.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Галымжан Мелдешов подчеркнул, что переход на латиницу – очень своевременное решение, и к его воплощению в жизнь нужно подойти со всей ответственностью.

– Новый алфавит поможет Казахстану больше интегрировать в мировое сообщество, ведь сегодня латиницу используют практически во всем мире. Однако с нашей стороны это должен быть вдумчивый, тщательно взвешенный шаг. Не должны ни в коем случае потеряться особенности языка, которые отражают нашу культуру. Например, в национальной системе звуков казахского языка есть уникальный звук «қ», в латинской транскрипции – «q», – говорит он. – В 30-40-х годах у нас был казахский язык на основе латинского алфавита, и тогда использовалась буква «q». В этом плане я полностью поддерживаю изыскания сотрудника Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, доктора филологических наук Алимхана Жунисбека. Он, например, считает, что к артикуляционным и перфективным особенностям звука «қ» необходимо относиться очень бережно. Потеря этого звука, как это случилось с орфографией турецкого языка, приведет к нежелательным сингармоническим потерям.

Мнения выступающих разделились. Одни поддерживают диграфы, другие предлагают перенять опыт Турции, где используются надстрочные знаки – точки и черточки. Свое мнение выразил и писатель Алибек Аскаров.

– Принятие нового казахского алфавита сейчас нам кажется чем-то непривычным, даже революционным. И для нашей страны так и есть, но следует помнить, что мы не первые решились на этот шаг, – делится мнением мастер слова. – До нас на латиницу уже перешли в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркмении, Турции. Таким образом, мы находимся в выгодном положении, потому что можем изучать опыт этих стран, учитывать их ошибки. Этим и занимаются сейчас лингвисты. Уверен, в итоге они предложат нам лучший вариант алфавита.

Важность привлечения ученых-педагогов и специалистов-преподавателей в процессе перехода на латиницу также подчернула известный педагог, общественный деятель, «Қазақстанның еңбек ері» Аягуль Миразова.

– Сейчас во всех учебных заведениях широко обсуждается переход казахского языка на латинскую графику, в частности, вопросы звучания букв в алфавите. Стоить отметить, что 80 процентов населения мира используют латиницу, и я хочу добавить, что большинство граждан поддерживают данную реформу, ведь молодежь сейчас владеет всеми современными технологиями, в которых широко используется латинская графика, – отметила она.

Подводя итоги совещания, представители интеллигенции, политики и общественные деятели поддержали переход на латинскую графику с сохранением особенностей казахского языка.

Елена СОКОЛОВА