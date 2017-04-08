В общественных приемных Алматы решают проблемы системно

На личную встречу с депутатами, руководителями государственных органов и должностными лицами посетители общественной приемной возлагают большие надежды. Нередко в партию за ответами на свои наболевшие вопросы люди приходят как в последнюю инстанцию. Кто-то с конкретными жалобами, кто-то с вопросами и проблемами системного характера, которые, получив решение однажды, могут позволить устранить проблему навсегда. В этот раз прием граждан в Алматинском городском филиале партии «Нур Отан» проводил заместитель председателя Алматинского городского филиала партии, депутат маслихата города Алматы Станислав Канкуров.

– Работа общественных приемных, на мой взгляд, очень важна, – рассказывает Станислав Канкуров. – Важна не только как инструмент для персонального решения проблем отдельных граждан. Она более важна как возможность решать системные вопросы, которые возникают у жителей города регулярно. Например, одно из предложений, которое поступило сегодня, касается поверки внутридомовых счетчиков.

Как объясняет обратившийся к депутату пенсионер Аманбай Байнимиров, дело в том, что в соответствии с действующим законодательством существует требование о необходимости поверки внутридомовых счетчиков по прошествии 5 лет со дня установки. На эту процедуру тратятся немалые средства и время. Однако заводы-изготовители на данные изделия устанавливают гарантию и указывают объем, который эти приборы без погрешности могут через себя пропустить. На деле же оказывается, что счетчик за отведенное время накрутил условно 150 кубометров воды, а в паспорте прибора указано, что без погрешности он может посчитать в 5 раз больше.

– Вопросы о том, насколько технически оправданно проводить такую поверку, возникают постоянно, – уточняет депутат. – Поэтому данное обращение мы изучим детально и будем рассматривать его на экспертных комиссиях. Если итогом этой работы станет изменение нормативной базы, то в последующем такие вопросы просто не будут возникать.

Только за І квартал 2017 года в общественную приемную Алматинского городского филиала партии поступило свыше тысячи обращений. Из этого числа порядка 300 вопросов удалось решить положительно. Кроме того, в крупных первичных партийных организациях города Алматы для рассмотрения обращений граждан созданы 47 общественных приемных, которые работают по аналогии с общественными приемными филиалов.