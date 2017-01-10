В особом режиме

С сегодняшнего дня ЦОНы мегаполиса работают с 8.00 до 20.00

Как нам пояснили в пресс-службе филиала РГП «ЦОН» по Алматы, новый график введен в связи с возросшим спросом горожан на временную регистрацию. В прежнем режиме работает лишь специализированный автомобильный ЦОН – с 9.00 до 20.00.

– Временную регистрацию можно произвести в каждом районном ЦОНе вне зависимости от того, где находится жилье. Раньше, если дом или квартира клиента находились в одном районе, то он не мог прописаться на территории другого. Теперь же получить услугу по временной регистрации можно в любом ЦОНе, – подчеркнули в пресс-службе алматинского филиала РГП «ЦОН» и сообщили:

– Мы будем работать с 8.00 до 20.00 без обеда шесть дней в неделю. Такой график сохранится на период, пока не упадет спрос у населения на такие услуги.

Тем временем в связи с поправками в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту пребывания в городских ЦОНах наблюдается ажиотаж. Люди полдня отстаивают километровые очереди, хотя на оформление самих документов уходит не более 10–15 минут. Свое недовольство они высказывают в соцсетях. При этом многие понимают, что лучше скорее закрыть этот вопрос, чем ждать, когда наложат штраф в размере 7 МРП, или 15 883 тенге. Привлекать к ответственности за отсутствие регистрации начали с 7 января – момента вступления в силу Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

Напомним, для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 227 тенге.

Вместе с тем у алматинцев, и не только, ежедневно рождаются вопросы по нововведению о временной регистрации. Мы попытались найти на них ответы. На этот раз «Вечерка» публикует комментарии известного юриста Джохара Утебекова.

– Можно ли получить временную регистрацию, не имея постоянной?

– По идее, нет, но миграционная полиция позволяет.

– Потеряю я ли постоянную регистрацию, если встану на временную?

– Нет. Они существуют параллельно.

– Если арендодатель за рубежом, может кто-то представлять его интересы в ЦОНе?

– Да, документ надо заверить у нотариуса. Если он не в одной из стран СНГ, то еще и апостилировать. Если это не русский язык, то перевести и заверить перевод у нотариуса. Можно и к казахскому консулу, но, говорят, это стало проблемой.

– На какой срок можно получить временную регистрацию?

– Пока на практике – от месяца до года. После принятия правительством новых правил это может измениться.

– Когда начнут штрафовать?

– С 17 января – арендаторов и арендодателей, с 7 февраля – всех остальных. Это мое личное видение в законном поле. Полиция делает это уже с 7 января 2017 года.

– Что делать, если человек зарегистрирован в одной квартире в Алматы, а живет в другой квартире тоже в Алматы?

– Это уже иное место временного проживания. Даже если эта квартира на той же лестничной площадке. Нужно менять постоянную регистрацию на квартиру, в которой живешь, либо зарегистрироваться в ней временно.

– Что делать, если собственник квартиры зарегистрирован в Алматы, а живет в своей же квартире в Астане?

– То, что вы собственник жилища, ничего не меняет. Разве что регистрироваться легче. Нужно менять постоянную регистрацию на астанинскую либо зарегистрироваться в ней временно.

– Что делать, если человек, живущий, к примеру, в Таразе, длительно лечится в больнице в Алматы?

– Если на срок больше месяца, то нужно пройти временную регистрацию в больнице. Это нужно, даже если вы живете в Алматы.

– Что делать, если отправляете детей к бабушке на все лето. Ей придется их временно регистрировать?

– Да. Исключений нет.

– Должен ли вахтовик или едущий в длительную командировку проходить временную регистрацию?

– Да, на общих условиях. Если жилье арендуется на срок более десяти дней. Если это жилье самого работодателя, то при командировке более месяца.

– Что делать, если человек живет в квартире, а дом не введен застройщиком в эксплуатацию?

– Ничего. Миграционная полиция в них сама никого зарегистрировать не может.

– В Алматы есть ограничение в 15 квадратных метров на одного человека. Это мешает временной регистрации?

– Пока нет. Но, может, будет. Ждем правил от правительства.

– Как полиция докажет, что я арендую квартиру уже десять дней?

– Объяснения соседей, КСК, камеры в подъезде.

– Если человек живет в Алматы в будни, а в выходные уезжает, к примеру, в Есик, где и прописан. Должен ли он проходить временную регистрацию в Алматы?

– Должен. Жилье в Алматы остается местом временного проживания, даже если вы куда-то периодически выезжаете из него.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Виктория ИЗБИЦКАЯ