В режиме доступа

Алматы продолжает избавляться от ненужных оград и заборов

Ограждения оставят только возле школ, больниц и других социальных объектов. Специалисты уверены, что после этого город станет не только краше, но и более безопасным.

– Большая часть ограждений появилась в 90-е годы, когда в городе наблюдалась тяжелая криминогенная ситуация и нужно было защищаться от хулиганов. Сегодня есть более прогрессивные методы предотвращения правонарушений, например установка видеокамер, – сказал исполняющий обязанности руководителя городского Управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахмеджанов.

Он сообщил, что сейчас в первую очередь убираются заборы, установленные вдоль магистральных улиц. Вторым этапом станет снос заграждений во внутренних дворах.

Однако все заборы убирать нельзя, так как некоторые установлены для охраны важных объектов, поэтому специалисты разработали соответствующие правила. Так, ограждения высотой 70 сантиметров будут устанавливать возле дороги для предотвращения несанкционированного въезда автомобиля, 30 см – около газонов и цветников. При этом все изгороди будут выполнены в едином стиле из определенного материала.

– Помимо сноса заборов также выкорчевываем пни, демонтируем рекламные щиты, убираем несанкционированные свалки и провисшие провода, чтобы по городу можно было приятно и безопасно прогуливаться, – подчеркнул Алмасхан Ахмеджанов.

Леля ВЕРЕСОВА